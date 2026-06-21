¿Por qué Bélgica vs. Irán no va por TV abierta en México?

La Copa del Mundo 2026 no descansa y este domingo 21 de junio tenemos cuatro partidos más de la fase de grupos. Uno de ellos es el de Bélgica vs. Irán por la Jornada 2 del Grupo G, un duelo clave para ambos en sus aspiraciones de clasificar a la próxima instancia.
El SoFi Stadium de Los Angeles es el recinto que albergará este cotejo entre europeos y asiáticos. Sin embargo, por desgracia para los aficionados mexicanos que querrán ver este encuentro a la distancia, no será transmitido por TV abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026
Televisa y TV Azteca cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, pero el de Bélgica ante Irán no es uno de ellos. Por el contrario, la cobertura completa de la cita mundialista quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium en territorio mexicano.
De Bruyne prepara un remate ante Egipto (Getty Images)
Dónde ver Bélgica vs. Irán: opciones por país
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Argentina: DSports, Flow y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN y Movistar+
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV
Todos los partidos del Mundial 2026 HOY 21 de junio
- España – Arabia Saudita | Grupo H | 11:00 hs (CDMX)
- Bélgica – Irán | Grupo G | 13:00 hs (CDMX)
- Uruguay – Cabo Verde | Grupo H | 16:00 hs (CDMX)
- Nueva Zelanda vs. Egipto | Grupo | 19:00 hs (CDMX)