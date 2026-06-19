¿Por qué Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 se juega “y media” y no en horario en punto?

La Verdeamarela y los Grenadiers se enfrentarán "y media" y no en punto como el resto de compromisos del certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Ambos equipos van por la victoria en esta segunda jornada.

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Y una de las cuestiones que pueden generar sorpresa en los aficionados que están siguiendo el torneo es el particular horario del compromiso. Mientras todos los partidos del torneo se han jugado estrictamente “en punto” y cada tres horas, el cruce entre la Verdeamarelha y los Grenadiers rompe el molde de la FIFA y arranca a las 18:30 horas (Ciudad de México). pero, ¿por qué es la única excepción?

La respuesta no es ni un error ni un capricho, sino un complejo rompecabezas geográfico y televisivo provocado por los husos horarios de Estados Unidos. El verdadero reto de la jornada ocurre con los dos últimos partidos del día, que se juegan en los dos extremos opuestos del país norteamericano:

Brasil vs. Haití se juega en Philadelphia (Costa Este).

se juega en Philadelphia (Costa Este). Paraguay vs. Turquía se juega en California (Costa Oeste), donde el reloj está tres horas atrasado respecto a la otra costa.

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El “choque” de pantallas

Si la FIFA hubiera mantenido el partido de Brasil vs. Haití en su horario tradicional “en punto” (a las 19:00 horas de CDMX por ejemplo), el final del encuentro de la Verdeamarela se habría empalmado por completo con el inicio del juego de Turquía vs. Paraguay en California, sobre todo por los largos tiempos de compensación que se agregan hoy en día.

Para evitar que las cadenas de televisión (como Televisa, TV Azteca o las plataformas de streaming como Vix Premium) tuvieran que cortar la transmisión de un partido a la mitad para poder arrancar el otro, la FIFA tomó una decisión inédita: adelantó media hora el partido de Brasil vs. Haití (a las 20:30 hora local / 18:30 de CDMX).

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De esta manera, la televisión logra una ventana libre de tiempo para terminar el juego de Brasil vs. Haití, meter bloques comerciales y conectar en vivo con California exactamente a las 21:00 horas de Ciudad de México, justo cuando ruede el balón en la Costa Oeste. En un Mundial tan gigante que cruza un continente entero, los husos horarios mandan más que la costumbre.

En síntesis