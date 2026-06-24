El astro paulista no aparece en la formación del 'Scratch' para la definición del Grupo. El motivo.

El Grupo C del Mundial 2026 conocerá a sus clasificados y sus posiciones finales, cuando se cierre con el enfrentamiento de la tercera y última jornada, entre Brasil y Escocia. En simultáneo se disputará el cruce entre los otros dos integrantes de la zona, luego de lo cual quedará confirmada la suerte de las cuatro selecciones en esta competición.

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La principal incógnita que los aficionados tenían en la previa del compromiso a disputarse en el Hard Rock Stadium, era la presencia del emblema y bandera del ‘Scratch’. No obstante, se verán desilusionados al saber que Neymar Jr no jugará de arranque el partido de esta tarde, pues no aparece en la formación revelada por Carlo Ancelotti.

El líder espiritual de la Selección de Brasil no será titular este miércoles en la definición del Grupo C ya que aún no está en condiciones físicas para jugar más de media hora. Eso sí: la buena noticia es que estará entre las alternativas del banquillo de la ‘Verdeamarella’ y seguramente ingresará un rato en el segundo tiempo desde cambio.

Brasil aguarda la evolución de Neymar Jr [foto: Getty]

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Tras haber observado desde afuera el primer y segundo encuentro de la ‘Canarinha’, ahora será su primera planilla firmada en esta Copa del Mundo. Los aficionados no querrán perderse el complemento del juego, donde Neymar Jr sumaría sus primeros minutos en el Mundial 2026. El futbol espera por el máximo talento de Brasil.

Actualmente, en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti el que está jugando en su puesto es Lucas Paquetá, uno de los futbolistas más resistidos por la fanaticada de Brasil. Por ello, se espera que apenas Neymar se reencuentre con su mejor forma, automáticamente se colaría en el once inicial de la Selección Brasileña en el torneo internacional.

Con la ausencia de Neymar Jr, la alineación confirmada de Brasil para medirse ante Escocia en la jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026 estará conformada de esta manera: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinicius Jr, Lucas Paquetá, Rayan; Matheus Cunha.