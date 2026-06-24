En los papeles previos estaba igualado y finalmente terminó cumpliendo con lo esperado. El Grupo C del Mundial 2026 unió a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, quienes llegan a la última jornada con un panorama completamente abierto y que puede dejar a cualquiera de los tres en la cima, escolta o con posibilidades de ser uno de los mejores terceros.
Aquí en Bolavip tendrás todos los detalles del cierre de la zona. Antes de comenzar los encuentros de las 16:00hs del Centro de México, Brasil aparece primero con cuatro unidades y un +3 en diferencia de goles, mientras que es seguido por Marruecos con la misma cantidad de unidades, pero con +1. Por su parte, Escocia se ubica tercero con 3 y Haití cierra último y sin posibilidades con 0.
Así está EN VIVO la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026
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GOOOOL DE BRASIL
Vinícius Jr. llegó, ahora sí, para convertir el 2-0 de Brasil a los 46 minutos.
GOOOOL DE MARRUECOS
A los 45 minutos, Saibari pone las cosas 2-2 ante Haití.
GOOOOLAZO DE HAITÍ
Isidor a los 42 minutos anotó desde fuera del área. Vence 2-1 a Marruecos.
GOOOOL DE MARRUECOS
Hakimi empató la historia a los 38 minutos. 1-1 vs. Haití.
Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.