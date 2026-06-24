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MUNDIAL 2026

Sigue EN VIVO la definición del Grupo C del Mundial 2026: resultados y posiciones entre Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Repasa lo mejor de la zona que busca a los tres clasificados a la próxima instancia. ¿Quién terminará primero y segundo?

Brasil busca ser primero del Grupo C del Mundial 2026.
© GETTY IMAGESBrasil busca ser primero del Grupo C del Mundial 2026.

En los papeles previos estaba igualado y finalmente terminó cumpliendo con lo esperado. El Grupo C del Mundial 2026 unió a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, quienes llegan a la última jornada con un panorama completamente abierto y que puede dejar a cualquiera de los tres en la cima, escolta o con posibilidades de ser uno de los mejores terceros.

Aquí en Bolavip tendrás todos los detalles del cierre de la zona. Antes de comenzar los encuentros de las 16:00hs del Centro de México, Brasil aparece primero con cuatro unidades y un +3 en diferencia de goles, mientras que es seguido por Marruecos con la misma cantidad de unidades, pero con +1. Por su parte, Escocia se ubica tercero con 3 y Haití cierra último y sin posibilidades con 0.

Así está EN VIVO la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

GOOOOL DE BRASIL

Vinícius Jr. llegó, ahora sí, para convertir el 2-0 de Brasil a los 46 minutos.

GOOOOL DE MARRUECOS

A los 45 minutos, Saibari pone las cosas 2-2 ante Haití.

GOOOOLAZO DE HAITÍ

Isidor a los 42 minutos anotó desde fuera del área. Vence 2-1 a Marruecos.

GOOOOL DE MARRUECOS

Hakimi empató la historia a los 38 minutos. 1-1 vs. Haití.

No se modifican los marcadores

Brasil resiste el 1-0, mientras que Marruecos no logra igualar en el encuentro vs. Haití. 36 minutos en ambos partidos.

Anulado el gol

Por una infracción previa de Vinícius, quedó inconvalidado el tanto. Brasil sigue ganando 1-0.

GOOOOOL DE BRASIL

Vinícius Jr. apareció nuevamente y ahora Brasil le gana 2-0 a Escocia a los 22 minutos.

Todo se mantiene igual

A los 20 minutos, Brasil sigue 1-0 sobre Escocia y Haití 1-0 vs. Marruecos.

GOOOL DE HAITÍ

Los centroamericanos dan la sorpresa y le anotan a Marruecos. 1-0 a los 10'.

GOL DE BRASIL A LOS 8'

Vinícius Jr. aprovechó un error y Brasil le gana 1-0 a Escocia. Marruecos continúa 0-0.

Comenzaron los partidos

En Miami ya están jugando Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití en Atlanta.

Equipos al campo de juego

En ambos estadios, Escocia y Brasil y Marruecos y Haití están listos para la ceremonia previa.

Contra quién juega el Grupo C

Quienes salgan primero o segundo, se enfrentarán, respectivamente, al segundo o primero del Grupo F integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Así llegan a la gran definición los equipos

  1. Brasil 4pts +3
  2. Marruecos 4pts +1
  3. Escocia 3pts 0
  4. Haití 0pts -4

Sean bienvenidos a la definición del Grupo C del Mundial 2026

A partir de este momento, podrás disfrutar en tiempo real el cierre de una zona que promete grandes emociones hasta el último momento. Brasil, Marruecos y Escocia se juegan el futuro en 90 minutos.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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