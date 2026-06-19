¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

La figura brasileña no será parte del juego de la Verdeamarelha y los Grenadiers por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Ambos equipos van por la victoria en esta segunda jornada.

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Para este partido, el director técnico Carlo Ancelotti no contará con un jugador que es titular estando en condiciones. El atacante Neymar no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador aún no está al 100% desde lo físico tras un desgarro de grado II en el gemelo derecho.

¿Quién será el reemplazo de Neymar en Brasil vs. Haití?

Con esta noticia, el mediocentro Lucas Paquetá se sumaría a la alineación titular y será una referencia en la mitad del campo de juego junto a Bruno Guimaraes. Por delante estarán para armar juego Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Jr.

¿Cuál será la alineación de Brasil vs. Haití sin Neymar ?

Sin Neymar, el conjunto sudamericano formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto de CONCACAF: Alisson; Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha, y Vinicius Jr.