Qué pasa si empatan en puntos Brasil y Marruecos en el primer puesto del Grupo C del Mundial 2026

Este miércoles comienza la etapa de definiciones del Mundial 2026. El Grupo C que comparten Brasil, Marruecos, Escocia y Haití llega completamente abierto a la última jornada y todos menos los centroamericanos cuentan con posibilidades de ubicar los tres lugares de privilegio de la tercera zona de la competencia. A continuación, repasa los posibles escenarios si existe un empate entre la Canarinha y los africanos en la cima.

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Brasil aparece primero con cuatro unidades y un +3 en diferencia de goles, mientras que es seguido por Marruecos con la misma cantidad de unidades, pero con +1. Por su parte, Escocia se ubica tercero con 3 y Haití cierra último y sin posibilidades con 0.

La diferencia de goles puede determinar el Grupo C

En ese sentido, está claro que si Brasil y Marruecos terminan igualados en puntos obteniendo victorias en sus respectivos encuentros, la cima de la zona quedará empatada en seis unidades por lado, por lo que habrá que recurrir al aspecto de la diferencia de tantos para determinar quién clasifica primero y segundo para disputar los 16avos de final.

En el comienzo de la Copa del Mundo, sudamericanos y africanos igualaron 1-1, por lo que el famoso desempate olímpico instaurado para esta edición de la Copa del Mundo queda a un lado. De esta manera, la cantidad de goles que haya convertido y recibido al final del último de los tres encuentros correspondientes será la encargada de determinar las posiciones finales.

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La tabla de posiciones del Grupo C EN VIVO

Este grupo sabe que se medirá con el F, sin importar cualquier aspecto de los mejores terceros. Quien finalice primero se enfrentará con el segundo de la zona que integran Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Por el momento, este es el orden que mantienen, por lo que no es un dato menor quien finaliza primero o segundo entre Brasil y Marruecos.

En síntesis

Brasil y Marruecos lideran empatados con cuatro puntos la cima del Grupo C.

lideran empatados con cuatro puntos la cima del Grupo C. El desempate olímpico no aplicará entre ambos debido al empate 1-1 en su partido directo.

no aplicará entre ambos debido al empate 1-1 en su partido directo. Quien finalice primero de esta zona jugará contra el segundo lugar del Grupo F.