El delantero del elenco europeo no será de la partida ante la 'Canarinha' y su ausencia sorprende a los fans.

La Selección de Escocia llega al Hard Rock Stadium de Miami con la ambición de abrochar su boleto a dieciseisavos de final del Mundial 2026. En busca de alcanzar esa meta y escribir una nueva página en la historia, deberá superar a un duro rival como Brasil. Tarde de partidazo en el comienzo de la tercera jornada de la fase de grupos.

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En la antesala del arranque del encuentro, Steve Clark confirmó los once que saldrán a la cancha para disputar una ‘final anticipada’. La gran sorpresa de la formación es que Che Adams no será de la partida ante Brasil. El atacante de 29 años venía siendo parte del equipo y justo para el juego más importante no juega de entrada hoy.

En esta oportunidad, el futbolista que milita en el Torino de la Serie A no figura en la escuadra por una decisión técnica del entrenador por rendimiento. Che Adams fue titular en los dos primeros partidos del Mundial 2026, ante Marruecos y ante Haití. Sin embargo, no pudo convertir en ninguno de los dos y eso le acabó costando el puesto.

Che Adams, de Torino a la Selección de Escocia [Foto: Getty]

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La confianza que había recibido en el inicio de la Copa del Mundo de parte del cuerpo técnico se debía a que había marcado un doblete en el amistoso previo al Mundial 2026. No obstante, tuvo posibilidades de demostrar en el transcurso de la fase de grupos y no supo aprovecharlo, por lo que ahora deberá esperar en el banco de suplentes.

La salida del equipo de Che Adams le da lugar a Lawrence Shankland, que será su reemplazo ante Brasil este miércoles por la tarde en Miami. Juega en el Hearts de Escocia y lo curioso es que en el partido anterior no había sumado ni un solo minuto. En este Mundial 2026, había sido titular en el debut junto a Adams, hoy le toca hacerlo en soledad.

Sin Che Adams desde el arranque, la alineación confirmada de Escocia para verse las caras ante Brasil en el Hard Rock Stadium de Miami estará dispuesta así: Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Doak, Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn; Scott McTominay; Lawrence Shankland.