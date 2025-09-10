Boletos para el Mundial 2026 ya están a la venta: cómo registrarse y qué pasos seguir para conseguirlos

Hay muchísima expectativa con el comienzo del próximo Mundial de Selecciones que se disputará en 2026 en tres sedes distintas: México, Canadá y Estados Unidos. Falta menos de un año para el arranque y se viene un torneo completamente diferente.

ver también ¿Cómo se juega el repechaje clasificatorio al Mundial 2026? Formato, fecha y lugar

Decimos diferente porque, después de muchísimos años con el formato tradicional, la FIFA tomó la decisión de aumentar la cantidad de países participantes. En vez de 32 selecciones, pasarán a ser 48, y el campeón deberá disputar ocho partidos en lugar de siete en caso de avanzar hasta la gran final.

Con semejante escenario, muchos aficionados de todo el mundo ya están pensando en cómo conseguir boletos para ver a sus respectivos seleccionados en un torneo que promete ser histórico. La demanda será altísima y la FIFA implementará un sistema de venta que ya genera debate.

Publicidad

Publicidad

La primera ventana de registro para adquirir boletos estará disponible entre el 10 y el 19 de septiembre, pero únicamente para quienes sean titulares de tarjetas VISA. En esa etapa no se podrán comprar entradas, sino que los interesados deberán registrarse en la plataforma oficial de la FIFA.

Luego, quienes se anoten participarán en un sorteo. Los seleccionados recibirán una fecha y hora específicas para adquirir sus entradas a partir del 1 de octubre. En ese momento se habilitará la venta para los 104 partidos del certamen, incluida la gran final, aunque los compradores no sabrán todavía qué selecciones jugarán cada encuentro ya que el sorteo de grupos se realizará recién el 5 de diciembre.

Encuesta¿Qué opinas de la venta de boletos para el Mundial 2026? ¿Qué opinas de la venta de boletos para el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

La FIFA también ofrecerá paquetes de entradas por sede, que permitirán asistir a varios partidos en una misma ciudad, como Boston o Ciudad de México. Además, se podrán adquirir boletos para seguir a una selección en sus tres juegos de la fase de grupos.

ver también ¿Contra quién y cuándo juega Bolivia por el repechaje del Mundial 2026?

¿Qué valores tendrán los boletos del Mundial 2026?

Los precios arrancarán desde los 60 dólares para algunos partidos de fase de grupos, aunque también habrá entradas exclusivas que podrían superar los 6.000 dólares en instancias decisivas como la final. Además, la FIFA implementará un sistema de precios variables que se ajustarán según la demanda, por lo que conseguir boletos a un valor accesible no será nada sencillo.