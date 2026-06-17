¿Por qué Ghana vs. Panamá no va por TV abierta en México?

Este miércoles se llevará a cabo un partido fundamental en el desarrollo del Mundial 2026. Ghana y Canadá se enfrentarán por la primera jornada del Grupo L en un compromiso que, en México, no contará con la opción de la TV abierta para ser sintonizado. A continuación, te contamos las opciones existentes para disfrutar del duelo.
Ambos como participantes de la misma zona que integran Inglaterra y Croacia, saben que se juegan el futuro en la competencia desde el primer choque. En ese sentido, el Toronto Stadium vibrará y estará repleto para disfrutar del encuentro entre africanos y centroamericanos.
Con respecto al primer juego de este miércoles, el choque entre ghaneses y panameños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Ghana contra Panamá únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Ghana vs. Panamá por país
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Argentina: DSports, Flow y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN, FuboTV y TVE La 1
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.
En síntesis
- Ghana y Canadá se enfrentarán este miércoles en la primera jornada del Grupo L.
- El partido se disputará en el Toronto Stadium ante un marco repleto de aficionados.
- La transmisión en México será exclusiva por la plataforma de streaming ViX Premium.