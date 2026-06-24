La Copa del Mundo de 2026 tiene un nuevo criterio de desempate y aquí en Bolavip te lo explicamos.

El Mundial 2026 es diferente al resto por muchos motivos. Nuevas reglas, más selecciones y hasta parches en las camisetas. Ahora bien, otro cambio importante tiene que ver con los terceros clasificados y el nuevo criterio de desempate para definir el pase a los 16avos de final.

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Por esta misma razón, hay seleccionados que llegan a la Jornada 3 de la fase de grupos sin chances de pelear por nada. A continuación, en Bolavip te explicamos por qué sucede esto.

Nuevo criterio de desempate en el Mundial 2026

A diferencia de ediciones anteriores, en esta Copa del Mundo el primer criterio de desempate es el resultado del partido entre las dos selecciones igualadas. Es decir, si dos equipos quedan empatados en puntos, quedará por encima el que haya ganado el duelo entre ambos. Si entre ellos empataron, recién allí entra en juego la diferencia de gol.

Panamá perdió con Croacia y se despidió el Mundial 2026 (Getty Images)

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Por esta misma razón es que Panamá ya quedó eliminada a falta de que dispute la última jornada del Grupo L ante Inglaterra. Si bien puede empatar en puntos a Croacia en el tercer lugar con una hipotética victoria, como perdió su encuentro frente a los Vatreni ya no puede escapar del cuarto lugar (Inglaterra y Ghana tienen cuatro unidades).

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Argentina y Jordania no jugarán por nada en la Jornada 3

Otro ejemplo claro será el partido entre Argentina y Jordania en el cierre del Grupo J. La Albiceleste ya se aseguró terminar como líder aunque Austria y Argelia pueden alcanzarlo en puntos, ya que el combinado sudamericano venció a estos dos selecciones.

Jordania, por su parte, terminará último aunque le gane a Argentina. Aunque podría alcanzar la línea de los tres puntos de Austria o Argelia, no escapará del último puesto porque perdió contra los dos. Lo mismo sucede con Estados Unidos vs. Paraguay.

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En síntesis