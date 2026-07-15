¿Por qué hay un minuto de silencio en Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026?

Argentina e Inglaterra se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026 y, antes del comienzo del partido, el estadio guardó silencio por un emotivo motivo que conmovió al mundo del futbol.

Argentina e Inglaterra se enfrentan en el Estadio de Atlanta desde las 13:00 hs de la CDMX para definir al segundo finalista de la Copa del Mundo 2026. España llega tras vencer 2-0 a Francia en una gran actuación que le permitió meterse en la definición, mientras que la Albiceleste y los europeos buscarán quedarse con el último lugar para disputar el partido por el título ante La Roja.

Publicidad

Antes del comienzo del encuentro se realizará un minuto de silencio en el estadio, como parte de un homenaje especial impulsado por la organización del Mundial 2026.

Uno de los motivos del reconocimiento será la muerte de Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex Emir de Qatar, quien falleció el domingo 12 de julio. El dirigente qatarí quedó ligado para siempre a la historia de los Mundiales por haber sido quien le colocó a Lionel Messi el bisht durante la entrega del trofeo en la final de Qatar 2022.

El minuto de silencio que se realizó en España vs. Francia

La semifinal entre España y Francia también tuvo un momento de respeto antes del inicio del partido. En ese caso, el homenaje estuvo dedicado a dos acontecimientos diferentes.

Publicidad

Por un lado, se recordó a las víctimas del atentado de Niza, ocurrido el 14 de julio de 2016 durante la celebración del Día de la Bastilla en Francia. La tragedia dejó 86 personas fallecidas y marcó profundamente al país europeo, por lo que el futbol realizó un reconocimiento especial al cumplirse una década del ataque.

En sintesis