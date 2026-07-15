Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde con Argentina por la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina protagonizan una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 desde las 13:00 hs de la CDMX. El encuentro define al segundo finalista del torneo, que se enfrentará a España en la gran final del domingo 19 de julio.
Al tratarse de una llave de eliminación directa, el partido debe tener un ganador, por lo que no puede terminar empatado. A continuación, te explicamos qué ocurre con la selección inglesa según el resultado que consiga frente a la Albiceleste.
¿Qué pasa si Inglaterra le gana a Argentina?
Si Inglaterra derrota a Argentina, ya sea durante los 90 minutos, en el tiempo extra o en la definición por penales, clasificará a la gran final del Mundial 2026. Allí se enfrentará a España en busca de conquistar el título más importante del fútbol.
¿Qué pasa si Inglaterra empata con Argentina?
Si el encuentro termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de que el empate persista tras los 120 minutos de juego, el clasificado a la final se definirá mediante una tanda de penales, tal como establece el reglamento de la FIFA para la fase eliminatoria.
¿Qué pasa si Inglaterra pierde con Argentina?
Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026: TV y streaming online
Si Inglaterra pierde ante Argentina, ya sea en el tiempo reglamentario, en la prórroga o en los penales, quedará eliminada de la lucha por el título del Mundial 2026. Sin embargo, todavía deberá disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia, programado para el sábado.
En sintesis
- Inglaterra clasificará a la final del Mundial si derrota a la selección de Argentina.
- Un tiempo extra y penales definirán el partido en caso de empate reglamentario.
- El tercer puesto lo jugará el perdedor contra Francia el próximo sábado.