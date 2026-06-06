La 'Scaloneta' arrastra un registro impactante que asombra a propios y extraños. Los resultados obtenidos.

En el marco de un nuevo desafío de puesta a punto, Argentina cumplió con los deberes, aunque sin brillar, y sumó otro triunfo: esta tarde, venció por 2-0 a Honduras. En un Kyle Field con más de ¡noventa mil! espectadores presentes, disputó su primer juego desde el inicio de la concentración mundialista y fue con una justa victoria.

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La ‘Albiceleste’ tardó más de media hora en abrir el marcador: tras un polémico penal que fue viral en redes, llegó el primer gol a través de la ejecución de Lautaro Martínez. En el comienzo del complemento, volvió a golpear pero esta vez con una gran jugada colectiva que derivó en Giuliano Simeone definiendo ante la salida del portero.

Con este nuevo triunfo ante Honduras en Texas, la Selección Argentina alcanzó las 18 victorias consecutivas en amistosos. En los últimos cinco años de competencia, los dirigidos por Lionel Scaloni no empataron ni perdieron ningún partido de prueba. Cartón lleno para el campeón del mundo, con 62 goles a favor y apenas 3 en contra.

Los once de Argentina ante Honduras [Foto: AFA]

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Los 18 triunfos seguidos de Argentina en amistosos antes del Mundial 2026:

Esta es la impresionante racha de marcadores favorables a la ‘Scaloneta’ en los encuentros de preparación no-oficiales:

5-0 vs. Estonia.

3-0 vs. Honduras.

3-0 vs. Jamaica.

5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos.

2-0 vs. Panamá.

7-0 vs. Curazao.

2-0 vs. Australia.

2-0 vs. Indonesia.

3-0 vs. El Salvador.

3-1 vs. Costa Rica.

1-0 vs. Ecuador.

4-1 vs. Guatemala.

1-0 vs. Venezuela.

6-0 vs. Puerto Rico.

2-0 vs. Angola.

2-1 vs. Mauritania.

5-0 vs. Zambia.

2-0 vs. Honduras.

¿Cuándo perdió la Selección Argentina por última vez?

La última derrota de la ‘Albiceleste’ se remonta a hace nueve meses, en septiembre del 2025, cuando Argentina cayó por 1-0 ante Ecuador en condición de visitante. Aquel resultado adverso del cuadro capitaneado por Lionel Messi tuvo lugar en el marco de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

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En total, Argentina sólo perdió 4 partidos desde el Mundial pasado, en los tres años y medio que separaron a una Copa del Mundo de otra, todas por Eliminatorias Conmebol. Además del 0-1 ante Ecuador, hubo un 1-2 ante Paraguay (noviembre 2024), 1-2 ante Colombia (septiembre 2024) y 0-2 ante Uruguay (noviembre 2023).