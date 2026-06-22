Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo J se lleva a cabo en el Estadio Levi’s y el juego comienza a partir de las 21:00hs (CDMX). Los africanos son los favoritos a llevarse el triunfo.
Jordania viene de perder por 3-1 contra Austria en el debut de la Copa del Mundo. Por su parte, Argelia fue derrotada por 3-0 contra Argentina en el primer partido y por eso ambas selecciones buscan recuperarse con un triunfo tras la caída inicial.
Con respecto al segundo juego de este sábado, el choque entre los jordanos y los argelinos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Jordania ante Argelia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Jordania ante Argelia por país
- México: ViX Premium
- Argentina: DSports, Flow y Paramount+.
- Sudamérica: DSports y Paramount+.
- Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.
- España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
En síntesis
- El partido entre Jordania y Argelia no se transmitirá por televisión abierta.
- La transmisión exclusiva de este encuentro en territorio mexicano será a través de la plataforma de streaming ViX Premium con su Pase Mundial.
- Las cadenas Televisa y TV Azteca solo emitirán una selección limitada de partidos del torneo en señal gratuita.