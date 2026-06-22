El partido que se juega en el Estadio Levi's no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo J se lleva a cabo en el Estadio Levi’s y el juego comienza a partir de las 21:00hs (CDMX). Los africanos son los favoritos a llevarse el triunfo.

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Jordania viene de perder por 3-1 contra Austria en el debut de la Copa del Mundo. Por su parte, Argelia fue derrotada por 3-0 contra Argentina en el primer partido y por eso ambas selecciones buscan recuperarse con un triunfo tras la caída inicial.

Con respecto al segundo juego de este sábado, el choque entre los jordanos y los argelinos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Jordania ante Argelia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Jordania ante Argelia por país

México : ViX Premium

ViX Premium Argentina: DSports, Flow y Paramount+.

DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis