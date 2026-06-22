Las alineaciones del Jordania vs Argelia

Este lunes termina la jornada futbolera con un partido entre Jordania y Argelia, por lo que ya nos preparamos para saber cómo saldrán estos dos equipos en busca de la victoria para poder meterse en la pelea por continuar después de la tercera ronda, ya que Argentina y Austria han sumado más puntos que estas dos selecciones en el Mundial.

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La pelea en el Grupo J está complicada, porque Argentina ya pudo asegurar su lugar en los dieciseisavos con un par de victorias y seis puntos, mientras que Austria tiene 3 en el segundo puesto. Tanto Jordania como Argelia no han sumado, pero el triunfo de alguno de estos dos lo pone en competencia para el siguiente juego, e incluso un simple empate.

Es por ello que el día de hoy ambos directores técnicos llegan con la esperanza de que sus mejores jugadores en el campo se lleven la victoria. Ante ello, estos son los 11 jugadores que podrían elegir tanto Jamal Sellami como el propio Vladimir Petković para que en el partido de esta noche arranquen el encuentro en San Francisco.

Alineación de Jordania

Abu Laila

Nasib

Al Arab

Obaid

Haddad

Al Rashdan

Al Rawabdeh

Taha

Fakhouri

Al Tamari

Olwan

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Alineación de Argelia

Luca Zidane

Belghali

Mandi

Bensebaini

Aït-Nouri

Boudaoui

Bentaleb

Maza

Moussa

Gouiri

Chaïbi

En síntesis