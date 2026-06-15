¿Por qué la abreviación de Cabo Verde es CPV en el Mundial 2026?

Conoce el porqué de la letra "p" en la abreviación de Cabo Verde en el marcador oficial de la Copa del Mundo.

Cabo Verde se estrenó en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio ante España. Esta es la primera vez de muchos aficionados viendo al combinado africano en acción y una de las cosas que llamó rápidamente la antención fueron las siglas que eligió la FIFA para abreviar el nombre de este país: CPV.

Publicidad

La razón por la que Cabo Verde se abrevia como ‘CPV‘ en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA tiene que ver con que, en inglés, este país se llama Cape Verde. De ahí la “p” en las siglas del combinado africano en las gráficas oficiales de la competición.

Algo parecido sucede con otras selecciones de este Mundial como Costa de Marfil, país africano que está registrado en las Naciones Unidas como Côte d’Ivoire y sus siglas en la Copa del Mundo son CIV.

Foto oficial del equipo de Cabo Verde antes de enfrentar a España en el Mundial 2026 (Getty Images)

Publicidad

El fixture de Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026

España vs. Cabo Verde | 15 de junio

| 15 de junio Uruguay vs. Cabo Verde | 21 de junio

| 21 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudita | 26 de junio

En síntesis