¿Cuántos futbolistas extranjeros juegan para Cabo Verde en el Mundial 2026?

La lista de convocados de los Tiburones Azules para la Copa del Mundo cuenta con una importante influencia de Europa.

La Selección de Cabo Verde hará su debut en Copas del Mundo este lunes ante nada más y nada menos que España por el Grupo H. Los Tiburones Azules hicieron historia al clasificar a la cita mundialista de 2026 tras una gran Eliminatoria en África y ahora buscarán hacer un buen papel en la fase de grupos.

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Ahora bien, un dato no menor es que el seleccionado comandado por Pedro Leitão Brito -mejor conocido como Bubista- cuenta con una importante influencia extranjera en la convocatoria. Para ser más precisos, 14 de los 26 jugadores de la lista no nacieron en Cabo Verde.

El país que más aportó a la plantilla de los Tiburones Azules en el Mundial 2026 es Países Bajos, con un total de seis futbolistas. Luego le siguen Francia y Portugal, con tres cada uno. Por último, Estados Unidos y la República de Irlanda cierran la lista con un aporte.

Los 14 futbolistas extranjeros que juegan para Cabo Verde en el Mundial 2026

CJ dos Santos (Estados Unidos) Roberto Pico Lopes (Irlanda) Logan Costa (Francia) Steven Moreira (Francia) Willy Semedo (Francia) Wagner Pina (Portugal) Telmo Arcanjo (Portugal) Hélio Varela (Portugal) Sidny Lopes Cabral (Países Bajos) Jamiro Monteiro (Países Bajos) Garry Rodrigues (Países Bajos) Deroy Duarte (Países Bajos) Laros Duarte (Países Bajos) Dailon Livramento (Países Bajos)

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Sidney Cabral es uno de los seis jugadores que nacieron en Países Bajos (Getty Images)

¿Por qué Cabo Verde tiene tantos jugadores nacidos afuera del país?

Cabo Verde es un país insular con una población de aproximadamente 500.000 habitantes en su propio territorio. Sin embargo, debido a la escasez de recursos y a las crisis de sequías sufridas a lo largo del siglo XX, la población en el extranjero (la diáspora) supera ampliamente a la local, estimándose en más de un millón de personas. Las comunidades más fuertes se asentaron en Europa Occidental y Estados Unidos.

En síntesis

Mundial 2026 : la selección de Cabo Verde debutará este lunes contra España.

: la selección de Cabo Verde debutará este lunes contra España. Bubista lidera un plantel con 14 futbolistas nacidos fuera de Cabo Verde.

lidera un plantel con 14 futbolistas nacidos fuera de Cabo Verde. Países Bajos aporta seis de los 14 jugadores nacidos en el extranjero.