A base de brillantes actuaciones, Armando González se ha consolidado este último año como uno de los talentos emergentes de mayor proyección de México. El delantero de 23 años tuvo un impacto tan inmediato que en pocos meses se ganó el puesto en su club y un lugar en el Mundial 2026. En este certamen de selecciones, está bajo la lupa de grandes potencias.

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Los números más recientes del centroatacante en el futbol mexicano son impresionantes: marcó 24 goles en 34 partidos entre los últimos dos torneos con Chivas. Además, en ese período también aportó dos asistencias. Por esas campañas individuales con el Guadalajara, fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Armando González, una de las dos máximas promesas futbolísticas de México para el futuro y mundialista con el ‘Tri’ en este 2026, cuenta con un apodo muy particular: “Hormiga”. Ese sobrenombre tiene detrás un curioso trasfondo que tiene sus raíces desde muy chico, y que le quedó definitivamente con el paso de los años, siguiendo hasta la actualidad.

Junto a Gil Mora, Hormiga es el mejor proyecto mexicano [Foto: Getty]

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Ese seudónimo del jugador surgió en la infancia de Armando González. A los dos años, generó un gran miedo a ese insecto cuando un grupo de hormigas picaron a sus hermanos. Ellos habían pisado sin darse cuenta un hormiguero, del que salieron varios a la vez y lastimaron a sus seres queridos en las piernas. A partir de allí, desarrolló un temor especial por ese animal.

Desde aquel momento, cada vez que iba a un lugar y veía hormigas, corría lo más lejos posible de ellas, a las que llamaba “gigigas” ya que todavía no sabía hablar ni pronunciar bien. Fue su tío quien, a modo de broma, comenzó a llamarlo de esa manera, diciéndole “Hormiga” cuando se lo cruzaba, para causar un ‘enojo gracioso’ que al principio le molestaba y luego se acostumbró.

En un par de entrevistas con medios mexicanos, Armando González públicamente reconoció que al inicio le daba verguenza este sobrenombre, pero con el tiempo le tue tomando cariño. En este Mundial 2026, hasta la FIFA ha “jugado” en sus redes sociales y en la plataforma oficial con el apodo de Hormiga, haciéndose conocido por esa forma de reconocerlo.