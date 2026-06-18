Javier Aguirre y su cuerpo técnico no dejan de atender la situación de los apercibidos con tarjetas en esta fase.

En el Mundial 2026, los entrenadores deben prestar atención a un montón de circunstancias que rodean el desarrollo de los partidos. Una de ellas, las sanciones por acumulación de tarjetas amarillas. Los futbolistas deben ser muy cautos a la hora de ir a los duelos y cometer infracciones, para no perderse futuros encuentros por castigo.

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En esta nueva edición de la Copa del Mundo, dos amonestaciones equivalen a un juego de suspensión. Por reglamento, cuando un jugador recibe la segunda tarjeta amarilla en el torneo, automáticamente queda como baja para el siguiente encuentro. En la Selección Mexicana esta normativa no pasa desapercibida, para evitar problemas más adelante.

Hasta el momento, en México no hay muchos futbolistas sumergidos en esta problemática, pero no por ello tendrán que subestimar la situación. Brian Gutiérrez es el único que corre riesgo de suspensión, entre toda la plantilla del ‘Tri’ en el Mundial 2026. Solo el convocado de Chivas tiene una tarjeta amarilla proveniente del primer juego.

Gutiérrez fue amonestado en el debut y está al límite [Foto: Getty]

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En el estreno del seleccionado nacional en la competencia, el juego fue bastante limpio: México solo recibio una amonestación y su rival, apenas dos. Brian Gutiérrez vio la tarjeta por una entrada sobre Teboho Mokoena en el primer tiempo, y luego fue sustituido en el complemento. El ‘Vasco’ lo hizo para evitar que le mostraran otra cartulina.

Bajo estas circunstancias, Brian Gutiérrez deberá cuidarse ante Corea del Sur: si lo amonestan esta noche, se perderá el duelo ante República Checa de la tercera jornada del Grupo A. Si el mexicano-estadounidense quiere decir presente en la definición de la zona con el ‘Tri’, hoy tendrá que salir limpio de tarjetas del Estadio Akron de Guadalajara.

El primer suspendido que tuvo México en el Mundial 2026 no fue por tarjetas amarillas, sino por tarjeta roja: César Montes fue expulsado y no puede jugar ante Corea del Sur. Sin embargo, solo recibió una fecha de sanción por esa cartulina del estreno, y podrá estar disponible para Javier Aguirre en la última fecha ante República Checa.