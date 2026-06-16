¿Por qué Luca Zidane representa a Argelia en el Mundial 2026 si nació en Francia?

Argelia hará su debut en el Mundial 2026 nada menos que frente a la vigente campeona del mundo. El conjunto africano se enfrentará a Argentina desde las 19:00 horas de la Ciudad de México en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos.
Entre los futbolistas más conocidos del plantel argelino aparece Luca Zidane, arquero nacido en Francia y reconocido por ser hijo de Zinedine Zidane, una de las mayores leyendas de la historia del fútbol francés. Su presencia en la selección africana ha despertado la curiosidad de muchos fanáticos.
Luca Zidane, arquero de Argelia (Getty Images)
Aunque nació en territorio francés y representó a Francia durante toda su etapa en selecciones juveniles, Luca Zidane tenía la posibilidad de jugar para Argelia debido a sus raíces familiares. Gracias a la ascendencia argelina de sus abuelos paternos, el arquero cumplía con los requisitos para defender a la selección africana y finalmente aceptó el llamado en 2025. Ese mismo año participó en la Copa Africana de Naciones y comenzó una nueva etapa a nivel internacional.
Por lo tanto, este martes será uno de los titulares de Argelia frente a la Albiceleste y tendrá la difícil misión de intentar contener a una de las ofensivas más peligrosas del Mundial 2026.
La carrera de Luca Zidane
- 2016–2019: Real Madrid Castilla (49 partidos)
- 2017–2020: Real Madrid (2 partidos)
- 2019–2020: Racing Santander (préstamo) (33 partidos)
- 2020–2022: Rayo Vallecano (23 partidos)
- 2022–2024: Eibar (77 partidos)
- 2024–Actualidad: Granada
¿Qué parentezco familiar tienen el arquero argelino Luca Zidane con la leyenda francesa Zinedine Zidane?
Siempre representó a Francia antes de elegir a Argelia
- 2014: Francia Sub-16 (3 partidos)
- 2014–2015: Francia Sub-17 (14 partidos)
- 2015–2016: Francia Sub-18 (6 partidos)
- 2016: Francia Sub-19 (6 partidos)
- 2018: Francia Sub-20 (1 partido)
- 2025–Actualidad: Selección de Argelia
En sintesis
- El arquero Luca Zidane debutará hoy como titular con Argelia frente a la Selección Argentina.
- El guardameta Luca Zidane juega con el seleccionado de Argelia desde el año 2025.
- El futbolista Luca Zidane milita actualmente en el Granada tras pasar por el Eibar.