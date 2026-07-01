Matías Almeyda pide a FIFA reconocer a los mexicanos

Es poco tiempo el que tiene Matías Almeyda con México tras su regreso a la Liga MX con Rayados de Monterrey, pero justamente le tocó estar en algunos de los partidos que se disputaron en el Gigante de Acero por la Copa del Mundo, donde desde luego, los mexicanos fueron grandes anfitriones con coreanos, neerlandeses y marroquíes.

Publicidad

El estratega del conjunto regiomontano se dio cuenta de la camaradería que tienen los aficionados con los seguidores de otras selecciones, pero sobre todo, de la cantidad de estadios que llenan, la derrama económica que dejan y cómo están realizando una fiesta en las diferentes ciudades de la República Mexicana por el Mundial.

Almeyda pide agradecimiento de la FIFA

Es por esto que en una entrevista que sostuvo con FOX, el entrenador dejó claro que la FIFA tiene mucho que agradecerle a los aficionados mexicanos, ya que gracias a ellos esta Copa del Mundo ha tenido una mejor aceptación de lo que se pensaba en un inicio cuando justamente todo parecía en contra y ahora se muestra todo lo contrario.

“La FIFA tiene que agradecer a los mexicanos, porque le llenan todos los estadios, se convierten apoyando a Corea, a Holanda; los mexicanos viven el futbol como una fiesta. Están dejando un número (dinero) importante, así que: ‘¡Que viva México!’, porque a toda la gente le da alegría, acá en Estados Unidos o en Canadá va a haber mexicanos en todos lados y los escenarios que utilizaron para jugar en México, impresionantes. Y para felicitarlos por cómo han puesto los estadios y uno que es parte del futbol, más allá que he estado afuera por un tiempo, nos alegra todo esto”. Matías Almeyda

Publicidad

Recalcando lo que menciona Almeyda, precisamente países como Irán y Marruecos quedaron muy contentos por el apoyo que recibieron de la gente en México, tanto que el próximo Mundial que será en territorio marroquí, los mexicanos ya fueron cordialmente invitados y hasta se les aseguró que los harán sentir especiales.

En síntesis