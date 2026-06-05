El director técnico argentino ya le pidió a la directiva su primer refuerzo para los Albiazules de cara a las competencias del segundo semestre.

Con el final de la temporada 2025-26 de la Primera División de México, los futbolistas y directores técnicos descansan y recargararán energías pensando en lo que será el próximo curso. Sin embargo, otra parte importante de cada club tendrá semanas con mucha actividad.

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Y es que a partir de ahora, y hasta el inicio del Apertura 2026, las directivas de los equipos de la Liga MX trabajarán en lo que serán las altas y bajas con el mercado de pases. En esa vía un equipo negocia por la posible venta de una de sus figuras al futbol argentino.

Un equipo que ya trabaja en los refuerzos de cara al próximo certamen es Rayados. Con el arribo de Matías Almeyda, la directiva del equipo albiazul ya está manos a la obra con el mercado de pases. En las últimas horas, 365 Scores reveló el jugador que el flamante DT le pidió a los dirigentes.

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¡¡RAYADOS QUIERE AL MAGUITO!! 🚨🤠

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Matías Almeyda ha SOLICITADO formalmente a la directiva de Monterrey el fichaje de Orbelín Pineda (30) 🇲🇽 para el próximo torneo 🤯



Ya existieron los… pic.twitter.com/POSL24Nskg — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) June 5, 2026

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Así lo manifestó en un posteo de ‘X’, ex Twitter: “Matías Almeyda ha SOLICITADO formalmente a la directiva de Monterrey el fichaje de Orbelín Pineda (30) para el próximo torneo. Ya existieron los primeros contactos, pero de momento la negociación está en PAUSA hasta que termine su participación en el Mundial 2026“.

Además, añadieron: “‘El “Maguito’ tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 9.3 MDD con el AEK de Atenas, cifra completamente ACCESIBLE para la directiva regia“. Por lo que si la directiva da el visto bueno podrían tratar de negociar a un futbolista que el Pelado ya dirigió en la institución griega.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Orbelín Pineda?

En lo que respecta a las estadísticas del jugador, fue parte de 50 compromisos con el cuadro de Grecia, siendo titular en 44 oportunidades. Anotó 5 goles y realizó 5 asistencias, siendo una pieza con mucha participación para el equipo europeo.

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En síntesis