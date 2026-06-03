Orbelín Pineda es el futbolista que más partidos disputó con Matías Almeyda al mando en dos equipos diferentes: Chivas y AEK Atenas.

Orbelín Pineda se prepara para disputar su segundo Mundial con la Selección Mexicana. Después de estar presente en Qatar, este torneo se espera que sea bien diferente para el Tri por la localía y porque llega en un mejor momento comparado a la edición de 2022.

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El mexicano juega en el AEK Atenas desde julio de 2022, pero se rumorea que su futuro puede cambiar una vez que finalice el Mundial. Y uno de los posibles destinos es Rayados debido a que Matías Almeyda se transformó en el nuevo técnico del club.

La declaración de Orbelín Pineda a Matías Almeyda

El entrenador argentino consiguió potenciar a Orbelín Pineda y el futbolista lo elogió en la serie documental ‘La Selección en Tus Manos’ de Claro Sports: “Él ha sido como el segundo papá que tengo en esto del futbol. Él ha sido lo más importante de mi carrera”.

Orbelín Pineda es con diferencia el futbolista que más partidos disputó con Matías Almeyda. Según Transfermarkt, el mexicano sumó minutos en 237 juegos con el técnico argentino ya que fue dirigido por él tanto en Chivas como en el AEK Atenas.

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Orbelín Pineda y Matías Almeyda (JAM Media)

Rayados ya ha intentado fichar al mexicano en mercados anteriores, pero nunca llegó a un acuerdo con el club griego. Y no sería para nada sorprendente que Monterrey vuelva a intentarlo en este mercado una vez confirmada la llegada de Matías Almeyda.

Orbelín Pineda tiene contrato con AEK Atenas hasta junio de 2027, por lo que puede ser un buen momento para que el conjunto griego lo venda. De todos modos falta para saberlo porque el futbolista está enfocado en el Mundial con la Selección Mexicana.

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En síntesis