El director técnico argentino habló por primera vez como estratega de los Albiazules y se acordó del Rebaño Sagrado.

Luego de varias semanas de rumores y negociaciones, Matías Almeyda se transformó en nuevo entrenador de Rayados y vuelve a la Liga MX tras su último paso por Europa, donde tuvo un irregular paso por el Sevilla de España. En esta jornada de viernes 29 de mayo, el DT argentino arribó al país.

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El flamante entrenador de los Albiazules fue abordado por la prensa local y se le preguntó por diversos temas, donde uno apunta ni más ni menos que a su relación con Chivas, con el que ganó varios títulos y algunos de ellos muy importantes.

Al respecto, declaró: “Pasaron muchos años, esa afición sabe lo que han significado y significan para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado y ese equipo es uno al cual quiero; hoy arranca una nueva historia y arranca en un club que me demuestra confianza y me demuestra cariño, vengo a darle todo lo que tengo“.

Un caos la llegada de Almeyda, los medios se amontonaron, muchos no respetaron los lugares y empujaron.



Al final, estas fueron las palabras del “Pelado”.



“Muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás. Yo la hipocresía la dejo de lado, (Chivas)… pic.twitter.com/1DFoKxYuT5 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 29, 2026

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Por otro lado, se refirió al nuevo desafío: “Muchísima ilusión. Hoy arranca un sueño en mi vida, en mi staff y en la de todo un club. Estoy muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien tiempo atrás. Deseo que sea de la mejor manera para todos”.

Cabe recordar que el director técnico argentino dirigió 139 compromisos en el Rebaño Sagrado entre 2015 y 2018, donde cosechó 56 victorias, 44 empates y 39 derrotas, teniendo el 50,84% de efectividad. Además, ganó 5 títulos, donde se destaca la Concachampions 2018.

¿Cómo fue el ciclo de Matías Almeyda en Sevilla?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el estratega de Argentina estuvo a cargo del cuadro rojiblanco en 32 compromisos, en los que cosechó 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas, sigfnicando el 38,54% de efectividad en la cosecha de puntos.

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En síntesis