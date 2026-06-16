¿Por qué no ataja Hugo Lloris en Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

Conoce el motivo por el que el histórico portero no está presente con el conjunto galo.

El camino en la gran cita futbolística arranca para el combinado europeo con un choque muy esperado en la fase de grupos. En este debut dentro del Mundial 2026, Francia se enfrenta ante el seleccionado de Senegal a las 13:00 horas del Centro de México, en un encuentro clave donde los fanáticos notarán la ausencia de Hugo Lloris en el arco.

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El motivo por el que no ataja Hugo Lloria

La razón de su baja es definitiva y no tiene misterios: el experimentado arquero se retiró de la selección de forma voluntaria. Lloris decidió cerrar su etapa con la camiseta nacional hace un tiempo largo, por lo que el cuerpo técnico debió buscar nuevas opciones para custodiar los tres palos en este torneo.

El actual futbolista de Los Angeles FC de los Estados Unidos tiene 39 años y se mantiene activo en la Major League Soccer, donde renovó su contrato para seguir compitiendo en el más alto nivel norteamericano. Su presente en el club es muy bueno, pero su historia con el combinado de su país ya es cosa del pasado.

La última presentación oficial del arquero con Francia fue en la recordada final de Qatar 2022, donde cayó ante Argentina en la definición por penales. Con ese histórico subcampeonato, el guardameta le puso punto final a una trayectoria impecable que incluyó la gloria máxima al levantar el trofeo en Rusia 2018 y 145 partidos con su seleccionado, marcando un hito sin precedentes.

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En síntesis