¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

El delantero fue pieza clave en la consagración de Francia en Rusia 2018 y uno de los mejores de Les Bleus en el subcampeonato de Qatar 2022.

La Selección de Francia hace su esperado debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio ante Senegal por la primera jornada del Grupo I. El encuentro comenzará a las 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) y los europeos son los grandes favoritos, en parte, por su poderío ofensivo.

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Ahora bien, dentro de esa línea de ataque no figura Antoine Griezmann, emblemático delantero de Les Bleus que fue pieza clave tanto en la consagración de Francia en Rusia 2018 como en el subcampeonato de Qatar 2022, ambos bajo la dirección técnica de Didier Deschamps.

Antoine Griezmann besa la Copa del Mundo en Rusia 2018 (Getty Images)

¿Por qué Antoine Griezmann no juega el Mundial 2026 con Francia?

Si bien Deschamps sigue al mando de Francia, la ausencia de Griezmann en la Copa del Mundo 2026 no tiene que ver con una decisión del entrenador. Por el contrario, Antoine anunció su retiro del seleccionado galo septiembre de 2024.

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La trayectoria de Griezmann en Francia

Partidos jugados : 137

: 137 Goles anotados : 44

: 44 Asistencias : 38

: 38 Debut : 5 de marzo de 2014

: 5 de marzo de 2014 Último partido : 9 de septiembre de 2024 frente a Bélgica

: 9 de septiembre de 2024 frente a Bélgica Títulos: Mundial 2018 y UEFA Nations League 2021

Delanteros de Francia en el Mundial 2026