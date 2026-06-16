¿Por qué no juega Rayan Cherki en Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

Conoce el motivo de la ausencia de la joya que brilla en el Manchester City.

En este debut dentro del Mundial 2026, Francia se enfrenta ante el seleccionado de Senegal a las 13:00 horas del Centro de México, pero los galos saltarán al campo de juego sin la presencia de Ryan Cherki, algo que llamó la atención de los aficionados.

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El motivo por el que no juega Ryan Cherki

La razón de su suplencia se debe de forma exclusiva a una decisión táctica de Didier Deschamps. El entrenador optó por dejar al mediocampista en el banco de suplentes para el estreno del torneo, debido a una simple cuestión de espacio en la delantera donde lamentablemente no entran todos los nombres importantes.

El crack del Manchester City llega en un gran nivel de competencia para esta Copa del Mundo, pero tendrá que esperar su oportunidad junto a los relevos. Para este compromiso frente a los africanos, el cuerpo técnico eligió un frente de ataque conformado por Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

A pesar de no comenzar el partido desde el arranque, Cherki se mantiene como una de las variantes principales para el segundo tiempo. Su gran pegada y el desequilibrio que muestra de manera habitual en el fútbol de Inglaterra lo convierten en una pieza de mucho valor para Francia en este debut de la competencia.

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En síntesis