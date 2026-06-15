La Furia Roja y los Tiburones Azules jugarán en uno de los estadios más modernos de Estados Unidos por el debut en el certamen internacional.

Bajo el marco de la Jornada 1 del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio desde las 10:00 horas (Ciudad de México). Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con una victoria.

Publicidad

El escenario del partido será el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, la casa de Atlanta United, una de las franquicias más nuevas de la MLS, y Atlanta Falcons de la NFL. Con una capacidad para 71.000 espectadores, el recinto cuenta con uno de los sistemas en el techo más curiosos.

EL Mercedes-Benz Stadium será sede del duelo entre España y Cabo Verde. [Foto: Getty Images]

Su construcción inició en 2014 y finalizó en 2017, teniendo un coste de unos 6.000 millones de dólares. Su diseño único y su techo retráctil lo hacen uno de los estadios más distinguibles del mundo. Este techo posee el logo de Mercedes Benz, tiene forma de molinillo, y se compone de ocho piezas triangulares translúcidas que se deslizan en línea recta.

Publicidad

Además de ser sede del certamen mundialista, el recinto fue escenario del Super Bowl LIII, encuentros de la Copa América 2024 y del Mundial de Clubes 2025. Con lo dicho, este estadio tiene mucha actividad y es de los más elegidos a la hora de llevar partidos de futbol a Estados Unidos.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el SoFi Stadium?

En el Estadio Atlanta, como FIFA obligó a cambiar a los recintos que están patrocinados por simplemente el nombre de la ciudad, albergará ocho compromisos. Además de España vs. Cabo Verde, también tendrá a República Checa vs. Sudáfrica, España vs. Arabia Saudita y RD Congo vs. Uzbekistán por la Fase de Grupos, un partido de 16avos de Final, uno de Octavos de Final y uno de Semifinales.