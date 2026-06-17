El elenco asiático tiene todo en regla para salir a la cancha a hacer historia en esta Copa Mundial de la FIFA.

La Selección de Uzbekistán dio el golpe más grande de su historia: ya es mundialista y se ganó el lugar en la cancha. El equipo asiático rompió una barrera regional y ahora se alista para su estreno absoluto en la Copa del Mundo. Todo un país transita días inolvidables para el deporte nacional y que guardarán en su memoria por muchos años.

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El conjunto asiático aseguró su boleto al Mundial 2026 por la vía directa en las Eliminatorias de la AFC, y lo hizo con un cierre que confirmó la solidez de toda su campaña. La fecha que cambió todo fue el 5 de junio de 2025, cuando el empate 0-0 ante Emiratos Árabes Unidos selló matemáticamente la clasificación y escribió una página memorable.

El dato no es menor: será la primera selección de Asia Central en disputar una Copa del Mundo. El camino general de la campaña dejó números muy firmes: 6 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 21 puntos, 14 goles a favor y 7 en contra. Ese balance refleja una campaña sólida de Uzbekistán rumbo al objetivo, y un aviso a sus futuros rivales en el Mundial 2026.

Bienvenido Uzbekistán a la Copa Mundial de la FIFA [Foto: Getty]

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La campaña de Uzbekistán para clasificar al Mundial 2026:

La ruta de Uzbekistán tuvo regularidad casi de principio a fin. Su paso dejó una marca de V-V-E-V-D-V-V-E-E-V, una secuencia que retrata a un equipo difícil de doblegar y con margen para sostenerse en los momentos de presión. En el tramo final confirmado entre marzo y junio de 2025, cerró con dos empates y una victoria, suficiente para bajar la persiana con seguridad.

Primero rescató un 2-2 como visitante ante Irán, un resultado bravo por contexto y rival. Después llegó el 0-0 frente a Emiratos Árabes Unidos que valió el boleto. Y ya con la tarea hecha, cerró la actividad con un 3-0 sobre Qatar, su marcador más contundente en esa recta final. Antes de eso, Uzbekistán también había construido su lugar con una fase previa sólida, en la que superó a Turkmenistán y Hong Kong, además de empatar dos veces con Irán. Si hay que poner un nombre propio como símbolo del recorrido, aparece Utkir Yusupov, arquero clave durante el camino y protagonista con penales atajados ante Corea del Norte.

Los resultados que construyeron el boleto de Uzbekistán al Mundial 2026:

Irán 2-2 Uzbekistán | 25 de marzo de 2025.

Emiratos Árabes Unidos 0-0 Uzbekistán | 5 de junio de 2025.

Uzbekistán 3-0 Qatar | 10 de junio de 2025.

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En esos tres partidos se vio con claridad el cierre de su camino a la Copa Mundial de la FIFA: un empate valioso fuera de casa, el resultado que confirmó la clasificación, y una victoria amplia para dar un golpe de autoridad.

Así llega Uzbekistán para integrar el Grupo K del Mundial 2026:

Uzbekistán llega al torneo tras disputar una serie de amistosos internacionales en 2026, con resultados que dejaron sensaciones encontradas. Sus partidos más recientes fueron derrotas ante Canadá por 2-0 y frente a Países Bajos por 2-1, el 1 de junio de 2026 y el 8 de junio de 2026 respectivamente. Si bien fueron marcadores adversos, compitió bien ante contrincantes de gran jerarquía.

Antes de esos tropiezos, también había mostrado argumentos para ilusionarse. Le ganó 3-1 a Gabón y luego firmó un 0-0 ante Venezuela, el 27 de marzo de 2026 y el 30 de marzo de 2026. Contra la ‘Vinotinto’ luego ganó el duelo por penales 5-4. No llega invicto ni arrollando, pero sí con roce internacional reciente y con una base competitiva que ya probó que sabe sostener partidos cerrados.

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El otro dato fuerte del momento actual pasa por la dirección técnica: Fabio Cannavaro tomó el cargo de seleccionador en octubre de 2025. Desde entonces, Uzbekistán empezó a preparar su estreno con la mira puesta en el Mundial 2026, avalado por la AFC como un equipo listo para vivir su debut mundialista. Uzbekistán ahora busca competir en su estreno mundialista.