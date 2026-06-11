Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026 tras el triunfo de México ante Sudáfrica

El Tri consiguió los primeros tres puntos de la cita mundialista y es líder de su zona a la espera de Corea del Sur vs. República Checa.

La Selección Mexicana cumplió en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. El Tri se impuso con autoridad por 2-0 ante Sudáfrica en un partido que terminó con tres expulsados y ya es líder del Grupo A a la espera del partido entre Corea del Sur y República Checa.

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Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los autores de los goles de México. Por otra parte, los expulsados fueron Sphephelo Sithole y Themba Zwane por el lado de Sudáfrica; y César Montes en el Tri.

Con este resultado, los comandados por Javier Aguirre se colocan en lo más alto del grupo con una diferencia de gol de +2. Sin embargo, quedó la sensación de que México podría haber ampliado más la ventaja por la superioirdad numérica en gran parte del segundo tiempo.

Gilberto Mora y Hormiga González sumaron minutos en el partido inaugural (Getty Images)

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026