¿Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026? Así llega el rival de España en el Grupo H

El país africano disputa por primera vez la Copa del Mundo, integrando el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Uruguay.

Cabo Verde se metió por primera vez en una Copa del Mundo después de terminar en el primer lugar del Grupo D de las eliminatorias africanas con 23 puntos, por delante de Camerún. No fue un accidente ni un regalo del formato: armó una ruta muy seria, sostuvo el paso durante toda la eliminatoria y terminó de sellar el boleto el 13 de octubre de 2025, cuando venció 3-0 a Esuatini.

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Ese triunfo confirmó el logro. El equipo caboverdiano completó una gran campaña en la CAF y convirtió la clasificación en un hito para su futbol. Los números también respaldan el boleto: 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Jugadores de Cabo Verde celebran la victoria ante Finlandia en un amistosos (Getty Images)

Los resultados llevaron a Cabo Verde al Mundial 2026

Cabo Verde 1-0 Mauricio

Angola 1-2 Cabo Verde

Mauricio 0-2 Cabo Verde

Cabo Verde 1-0 Camerún

Libia 3-3 Cabo Verde

Cabo Verde 3-0 Esuatini

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El empate ante Libia dejó la clasificación muy encaminada. Después, la goleada sobre Esuatini terminó por asegurar un pase que ya venía construyéndose con mucha autoridad.

Cabo Verde debuta en el Mundial 2026 dentro del Grupo H

Cabo Verde debuta este lunes 15 de junio de 2026 ante España por el Grupo H de la Copa del Mundo, en el Mercedes-Benz Stadium, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

El sector lo conforman España, Uruguay y Arabia Saudita, así que el reto no da tregua. Después del estreno frente a los españoles, Cabo Verde volverá a jugar ante Uruguay el 21 de junio y cerrará esta primera fase contra Arabia Saudita el 26 de junio.

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Así llega Cabo Verde al estreno mundialista

Su presente se refleja en los amistosos previos. Cabo Verde llega con dos victorias consecutivas por 3-0, primero ante Serbia el 31 de mayo de 2026 y luego frente a Bermuda el 6 de junio de 2026. Son resultados que impulsan la confianza de un debutante.

Antes de esa racha, la preparación había dejado un saldo dividido: cayó 4-2 ante Chile el 26 de marzo y luego empató 1-1 con Finlandia el 29 de marzo, en un partido que después ganó en penales 4-2. En la previa del choque con España, el técnico Bubista dejó una idea simple y potente: competir y mantener la identidad del equipo. Es una idea lógica y ambiciosa.

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En síntesis