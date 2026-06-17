Los últimos finalistas de la Liga MX están fuera de la convocatoria cafetera para la cita mundialista. El motivo.

La Liga MX se ha caracterizado desde siempre, y especialemente en los últimos años, por ser un destino recurrente para jugadores de Colombia. Por el poderío económico que el futbol mexicano ha construido por estos tiempos, se ha vuelto cada vez más atractivo para los sudamericanos. Y el último torneo no ha sido la excepción al respecto.

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Dos de los mejores colombianos que tiene entre sus equipos el campeonato de Primera División son Kevin Mier y Álvaro Angulo. Ambos son titulares en sus equipos y fueron finalistas de la Liga MX pasada: el portero con Cruz Azul y el defensor con Pumas. En aquella definición, el golero fue quien tuvo la fortuna de gritar campeón con su equipo.

Ahora bien, así como fueron preponderantes en Cruz Azul y Pumas respectivamente, ambos quedaron como “prescindibles” para su Selección. Los dos fueron parte del proceso de Eliminatorias Sudamericanas bajo la conducción de Néstor Lorenzo, pero a la hora de elegir, fueron marginados. Ni Kevin Mier ni Álvaro Angulo ganaron su lugar.

Colombia, sin Mier ni Angulo en la lista del Mundial.

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De esta manera, el guardameta y el lateral izquierdo no fueron incluidos en la lista definitiva para el Mundial 2026. En los dos casos, no ha sido en demérito de cada uno, sino porque el cuerpo técnico de Colombia se inclinó por otras alternativas. Sus altos rendimientos con ‘La Máquina’ y los ‘Universitarios’ no alcanzaron para colarse en los 26.

En el escenario de Kevin Mier, el estratega de la selección colombiana prefirió a Vargas, Montero y Ospina, arqueros de Atlas, Vélez y Atlético Nacional respectivamente. En los primeros dos nombres influyó el presente futbolístico con alto nivel, mientras que el tercero por lo que representa y su liderazgo, al ser una leyenda del combinado tricolor.

En el contexto de Álvaro Angulo, el staff del elenco sudamericano priorizó a Mojica y Machado, laterales izquierdos que se desempeñan para el Mallorca y el Nantes. Aquí sí, el criterio de Lorenzo para llevarlos a la delegación final de Colombia para el Mundial 2026 tuvo más que ver con que ellos tienen ese roce europeo y el de Pumas no.

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Dentro de la convocatoria definitiva de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA, sí aparecen dos futbolistas de la Liga MX: Camilo Vargas y Willer Ditta. El primero es el golero titular del Atlas, y el segundo, central titular de Cruz Azul y compañero de Mier. Es el único aporte del futbol mexicano en la lista final de la ‘Tricolor’ para el certamen de selecciones.

Los grandes ausentes de la lista de Colombia para el Mundial 2026: