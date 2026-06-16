Quién es Edouard Mendy: perfil, estadísticas y trayectoria del portero de Senegal y Al Ahli

El experimentado guardameta de 34 años con pasado en Chelsea vuelve a una Copa del Mundo con los Leones de la Teranga.

Edouard Mendy llega en un excelente presente a la Copa del Mundo 2026 con Senegal. A sus 34 años, el guardameta es una de las figuras de Al Ahli, donde volvió a sostener su peso como arquero a partir de un sello que lo acompaña desde hace años: mantener el arco en cero.

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El guardameta sigue siendo una referencia por su rendimiento competitivo. Hoy defiende el arco del Al Ahli de Arabia Saudita y aterriza en el Mundial 2026 respaldado por una racha reciente de cinco victorias consecutivas con su equipo, además de otra temporada consistente en la Saudi Pro League.

Su carrera se explica mejor desde los números. Los arcos en cero han sido una constante tanto en su etapa más fuerte en Europa como en su actualidad en Arabia Saudita, y por eso su perfil se mantiene vigente en la élite.

En ese recorrido también aparece su pico internacional: la UEFA Champions League 2020/21, torneo que ganó con Chelsea y en el que terminó como el portero con más vallas invictas. Ese registro sigue siendo una referencia clara para entender por qué Mendy se consolidó como un guardameta confiable y de jerarquía.

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Edouard Mendy ganó la Champions League en 2021 con Chelsea luego de vencer a Manchester City en la final (Getty Images)

Estadísticas y presente en Al Ahli

Saudi Pro League 2025: 26 partidos, 26 titularidades, 2,340 minutos y 14 arcos en cero.

26 partidos, 26 titularidades, 2,340 minutos y 14 arcos en cero. Saudi Pro League 2024: 28 partidos, 28 titularidades, 2,424 minutos y 12 arcos en cero.

28 partidos, 28 titularidades, 2,424 minutos y 12 arcos en cero. Saudi Pro League 2023: 33 partidos, 33 titularidades, 2,970 minutos y 15 arcos en cero.

El Al Ahli cerró la temporada con una racha muy positiva y Mendy fue pieza clave de ese momento. Sus últimos cinco partidos registrados terminaron con triunfo para su equipo:

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Al Khaleej 1-4 Al Ahli : 20 de mayo de 2026.

: 20 de mayo de 2026. Al Ahli 3-0 Al Kholood : 16 de mayo de 2026.

: 16 de mayo de 2026. Al-Taawoun 1-2 Al Ahli : 11 de mayo de 2026.

: 11 de mayo de 2026. Al Ahli 3-1 Al Fateh FC : 6 de mayo de 2026.

: 6 de mayo de 2026. Al Ahli 4-0 Al Akhdoud: 3 de mayo de 2026.

El camino de Edouard Mendy en la élite internacional

El recorrido de Edouard Mendy fuera del Al Ahli lo consolida como un arquero probado en escenarios de máxima exigencia. Su historial reciente lo ubica en competencias como la Premier League, la UEFA Champions League, la Copa Africana de Naciones (donde fue despojado del título con Senegal), las Eliminatorias Mundialistas de la CAF y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Su dato más potente en la élite europea llegó en la Champions League 2020/21, cuando fue el portero con más arcos en cero del torneo con 9. No fue una aparición aislada: en la edición 2021/22 volvió a terminar en la cima de esa estadística, esta vez compartiendo el liderato con 5. Ahora bien, su fichaje por Chelsea fue posible porque Petr Čech lo vio destacar en Stade Rennes.

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Campañas muy sólidas en Champions y Premier League

UEFA Champions League 2020: 5 partidos y 4 arcos en cero.

5 partidos y 4 arcos en cero. Premier League 2020: 31 partidos y 16 arcos en cero.

31 partidos y 16 arcos en cero. UEFA Champions League 2021: 5 partidos y 4 arcos en cero.

5 partidos y 4 arcos en cero. Premier League 2021: 34 partidos y 14 arcos en cero.

En síntesis