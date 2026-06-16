Roberto Martínez se quedará a dirigir a Portugal durante toda la Copa del Mundo 2026. Independientemente del resultado obtenido en su participación, el estratega cambiará de rumbo este mismo verano dejando su rol en el elenco luso.

Una de las selecciones que promete animar el Mundial 2026 hasta las instancias finales es la de Portugal. Los lusos llegan a la competencia con una de sus mejores generaciones y la figura de Cristiano Ronaldo como la máxima estrella, aunque las noticias que surgen de la concentración europea no son nada buenas, ya que se confirmó el DT español, Roberto Martínez, se encuentra ante sus últimos días al frente del equipo.

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Tras lo que fue el mal paso de Portugal en el Mundial 2022 en el que terminó quedando eliminado en cuartos de final ante Marruecos, los lusos comenzaron con una reestructuración que terminó decantando por Martínez como el DT ideal para lo que necesitaba la selección. Las Eliminatorias Europeas fueron un trámite y la candidatura en la presente Copa del Mundo se transformó en una realidad, pero los rumores que lo colocan fuera del equipo podrían romper con la paz del vestuario.

Portugal tiene todo listo para debutar en la máxima cita del futbol este miércoles ante la República Democrática del Congo por la primera jornada del Grupo K que también integran Colombia y Uzbekistán. Con la clara obligación de ganar, el seleccionado europeo deberá confirmar o desestimar si los rumores de salida de Martínez afectan la planificación hecha para la competencia.

Roberto Martínez se irá de Portugal tras el Mundial

Aunque no existe una voz oficial que lo confirme, la información expresada por el reconocido periodista Ben Jacobs cita que Martínez está listo para dejar el cargo de entrenador principal de la selección de Portugal una vez que finalice la participación en la Copa del Mundo, sin importar el resultado final. Las causas de la decisión no fueron reveladas, pero se especula con el sentimiento de un fin de ciclo.

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La información fue dada por el periodista Ben Jacobs. (CAPTURA DE PANTALLA)

Martínez es entrenador de Portugal desde principios de 2023 y desde entonces ha consolidado un equipo más que fuerte, que se ha transformado en uno de los más destacados en el mundo gracias a una nueva generación de estrellas que irrumpió con talento en el momento justo para darle la copa que le falta a Ronaldo y para darle el cierre definitivo a la etapa de Roberto como DT.

En síntesis

Roberto Martínez dejará de ser el entrenador de Portugal tras el Mundial 2026.

dejará de ser el entrenador de Portugal tras el Mundial 2026. Portugal debutará este miércoles ante la República Democrática del Congo en el Grupo K.

este miércoles ante la República Democrática del Congo en el Grupo K. Colombia y Uzbekistán completan el Grupo K junto al seleccionado portugués y al congoleño.