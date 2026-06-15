Las Águilas de Cartago despidieron a su entrenador tras la goleada 5-1 en contra durante el debut en el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo F del Mundial 2026, Suecia tuvo un estreno soñado tras golear 5-1 a Túnez con anotaciones Yasin Ayari por duplicado, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. Omar Rekik descontó para los africanos en un inicio para nada deseado.

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Y más allá de la desilusión por este duro golpe en el primer partido, la federación de las Águilas de Cartago tomaron cartas en el asunto y tomaron una radical medida contra el director técnico Sabri Lamouchi. Fue despedido en plena disputa del torneo.

Túnez no pierde tiempo. Sabri Lamouchi es destituido después de caer goleado ante Suecia en el debut.

En 1998 Túnez hizo lo mismo con Henryk Kasperczak tras perder los dos primeros partidos. pic.twitter.com/qS2R5Y4vAp — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) June 15, 2026

Así lo reveló el periodista Fernando Palomo: “Túnez no pierde tiempo. Sabri Lamouchi es destituido después de caer goleado ante Suecia en el debut. En 1998 Túnez hizo lo mismo con Henryk Kasperczak tras perder los dos primeros partidos“.

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Cabe recordar que Lamouchi había sido nombrado apenas en enero de este año luego de la salida de Sami Trabelsi en diciembre del año pasado, por lo que este ciclo fue realmente corto con apenas 5 compromisos: una victoria, un empate y tres derrotas.

¿Cuándo y contra quién juega Túnez por el Mundial 2026?

En el marco de la Jornada 2 del Grupo F, el equipo rojiblanco tendrá su revancha y enfrentará a Japón el próximo domingo 21 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe, la casa de Rayados, en suelo mexicano.

En síntesis

Sabri Lamouchi fue despedido como DT de Túnez en pleno Mundial 2026.

como DT de Túnez en pleno Mundial 2026. Suecia goleó 5-1 a Túnez en el debut correspondiente al Grupo F.

a Túnez en el debut correspondiente al Grupo F. Dirigió solo 5 partidos desde enero, con una victoria, un empate y tres derrotas.