La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se enfrentan por una nueva instancia del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Del lado del equipo a cargo dela Naranja Mecánica, viene de ser líder del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.

Los Leones del Atlas vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.

Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre europeos y africanos estará disponible a través de televisión abierta por lo que Televisa y TV Azteca pasarán el juego. También podrá verse en streaming a través de Vix Premium.

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Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos por país