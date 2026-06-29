En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.
Del lado del equipo a cargo dela Naranja Mecánica, viene de ser líder del Grupo F tras cosechar 7 puntos. Inició su camino con un empate 2-2 ante Japón, pero luego selló la clasificación y liderato con las victorias 5-1 ante Suecia y 3-1 contra Túnez.
Los Leones del Atlas vienen de ser escoltas del Grupo C con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.
Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre europeos y africanos estará disponible a través de televisión abierta por lo que Televisa y TV Azteca pasarán el juego. También podrá verse en streaming a través de Vix Premium.
Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos por país
- México: Televisa, TV Azteca y ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Argentina: DSports, Flow y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN y Movistar+
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV