¿Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se enfrentan por una nueva fase del certamen internacional en Norteamérica.

Por los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Los dos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Este escenario elegido para el partido es oficialmente ‘Estadio Monterrey’ durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Esta es la casa de Rayados y tiene mucha experiencia albergando partidos de futbol importantes.

El Estadio BBVA tiene una de las mejores vistas del Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

Allí se jugaron partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026, como Bolivia 2-1 Surinam e Irak 2-1 Bolivia. Además, el cuadro local tiene una basta trayectoria disputando compromisos internacionales de CONCACAF, como de la Concachampions.

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Este establecimiento, inaugurado en 2015, se ubica en el Valle de Monterrey, rodeado de la Sierra Madre Oriental, una de las principales cadenas montañosas del territorio mexicano. La montaña que se puede observar a través del techo del recinto se llama Cerro de la Silla: es el gran ícono de la ciudad y su nombre surge de que desde ciertos ángulos parece ser una silla de montar caballos.

Características del Estadio Monterrey

Capacidad : 51.243 espectadores.

: 51.243 espectadores. Ubicación : Municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León.

: Municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León. Tipo de césped : natural.

: natural. Equipos que juegan de local aquí : Rayados.

: Rayados. Año de inauguración: 2015.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Monterrey

Suecia 5-1 Túnez | Fase de grupos | 14 de junio

Túnez 0-4 Japón | Fase de grupos | 20 de junio

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | Fase de grupos | 24 de junio

Países Bajos vs. Marruecos | 16avos de Final | 29 de junio

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En síntesis