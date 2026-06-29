¿Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Por los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Los dos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.
Este escenario elegido para el partido es oficialmente ‘Estadio Monterrey’ durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Esta es la casa de Rayados y tiene mucha experiencia albergando partidos de futbol importantes.
El Estadio BBVA tiene una de las mejores vistas del Mundial 2026. [Foto: Getty Images]
Allí se jugaron partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026, como Bolivia 2-1 Surinam e Irak 2-1 Bolivia. Además, el cuadro local tiene una basta trayectoria disputando compromisos internacionales de CONCACAF, como de la Concachampions.
Este establecimiento, inaugurado en 2015, se ubica en el Valle de Monterrey, rodeado de la Sierra Madre Oriental, una de las principales cadenas montañosas del territorio mexicano. La montaña que se puede observar a través del techo del recinto se llama Cerro de la Silla: es el gran ícono de la ciudad y su nombre surge de que desde ciertos ángulos parece ser una silla de montar caballos.
Características del Estadio Monterrey
- Capacidad: 51.243 espectadores.
- Ubicación: Municipio de Guadalupe, estado de Nuevo León.
- Tipo de césped: natural.
- Equipos que juegan de local aquí: Rayados.
- Año de inauguración: 2015.
Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Monterrey
- Suecia 5-1 Túnez | Fase de grupos | 14 de junio
- Túnez 0-4 Japón | Fase de grupos | 20 de junio
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | Fase de grupos | 24 de junio
- Países Bajos vs. Marruecos | 16avos de Final | 29 de junio
En síntesis
- Países Bajos vs. Marruecos jugarán el lunes 29 de junio a las 19:00 horas.
- Estadio Monterrey será la sede del encuentro en la localidad de Guadalupe.
- 51.243 espectadores es la capacidad de este recinto deportivo inaugurado en 2015.