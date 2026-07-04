Canadá busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026 y se enfrenta con Marruecos. Alphonso Davies no está en la alineación titular.

Canadá juega frente a Marruecos este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Uno de los anfitriones quiere seguir haciendo historia y avanzar una ronda más, pero se cruza contra un rival que juega muy bien y que es favorito en la previa.

Publicidad

Canadá viene de ganarle por 1-0 a Sudáfrica. Después de tres partidos sin sumar minutos, Alphonso Davies volvió a jugar con Canadá en dicho encuentro de los dieciseisavos de final. Sin embargo, el futbolista sigue sin aparecer en la alineación inicial del anfitrión.

La situación de Alphonso Davies

Alphonso Davies ya está recuperado de la lesión, pero no tiene el suficiente ritmo competitivo como para ser titular en un partido tan trascendental. Es por eso que Jesse March aún no lo alineó desde el principio.

Luego de jugar 15 minutos contra Sudáfrica, seguramente que el futbolista del Bayern Múnich hoy estará más tiempo en el campo contra Marruecos. Pero no está pleno como para ser titular.

Publicidad

Recordemos que Alphonso Davies sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en mayo y estuvo varias semanas en recuperación hasta que pudo volver en los dieciseisavos del Mundial 2026.

En síntesis