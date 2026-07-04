Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por el primer partido de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo entre ambos equipos comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.
Por el lado de uno de los anfitriones, Canadá viene de ganarle por 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final gracias al agónico gol de Stephen Eustáquio sobre el final. El conjunto norteamericano está haciendo historia en el Mundial y quiere escribir un nuevo capítulo a este relato ante Marruecos.
Por su parte, el equipo africano sufrió hasta el final para eliminar a Países Bajos en la ronda anterior. Marruecos derrotó al conjunto europeo en los penales por 3-2 luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Está por verse si a los dirigidos por Mohamed Ouahbi les afecta haber tenido que disputar un tiempo suplementario.
La probable alineación de Canadá
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Moïse Bombito
- Derek Cornelius
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Nathan Saliba
- Stephen Eustáquio
- Liam Millar
- Jonathan David
- Tani Oluwaseyi
La probable alineación de Marruecos
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Chadi Riad
- Noussair Mazraoui
- Neil El Aynaoui
- Ayyoub Bouaddi
- Brahim Díaz
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
- Ismael Saibari