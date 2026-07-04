Canadá y Marruecos se enfrentan en el Estadio Houston. El ganador se cruzará con el vencedor del juego entre Paraguay y Francia.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por el primer partido de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo entre ambos equipos comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

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Por el lado de uno de los anfitriones, Canadá viene de ganarle por 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final gracias al agónico gol de Stephen Eustáquio sobre el final. El conjunto norteamericano está haciendo historia en el Mundial y quiere escribir un nuevo capítulo a este relato ante Marruecos.

Por su parte, el equipo africano sufrió hasta el final para eliminar a Países Bajos en la ronda anterior. Marruecos derrotó al conjunto europeo en los penales por 3-2 luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Está por verse si a los dirigidos por Mohamed Ouahbi les afecta haber tenido que disputar un tiempo suplementario.

La probable alineación de Canadá

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Moïse Bombito

Derek Cornelius

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Nathan Saliba

Stephen Eustáquio

Liam Millar

Jonathan David

Tani Oluwaseyi

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La probable alineación de Marruecos