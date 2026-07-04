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Mundial 2026

¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026

Canadá y Marruecos se enfrentan en el Estadio Houston. El ganador se cruzará con el vencedor del juego entre Paraguay y Francia.

Canadá y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026
© Getty ImagesCanadá y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por el primer partido de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo entre ambos equipos comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

Por el lado de uno de los anfitriones, Canadá viene de ganarle por 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final gracias al agónico gol de Stephen Eustáquio sobre el final. El conjunto norteamericano está haciendo historia en el Mundial y quiere escribir un nuevo capítulo a este relato ante Marruecos.

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Por su parte, el equipo africano sufrió hasta el final para eliminar a Países Bajos en la ronda anterior. Marruecos derrotó al conjunto europeo en los penales por 3-2 luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Está por verse si a los dirigidos por Mohamed Ouahbi les afecta haber tenido que disputar un tiempo suplementario.

La probable alineación de Canadá

  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Moïse Bombito
  • Derek Cornelius
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Nathan Saliba
  • Stephen Eustáquio
  • Liam Millar
  • Jonathan David
  • Tani Oluwaseyi

La probable alineación de Marruecos

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Noussair Mazraoui
  • Neil El Aynaoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Bilal El Khannouss
  • Ismael Saibari
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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