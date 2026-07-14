¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. España por el Mundial 2026?

Francia enfrenta a España por las semifinales del Mundial 2026 sin uno de sus grandes referentes de los últimos años. Antoine Griezmann no fue convocado porque decidió retirarse de la selección francesa.

Muchos fanáticos se preguntan por qué Antoine Griezmann no aparece en la convocatoria de Francia para enfrentar a España por las semifinales del Mundial 2026. El delantero, uno de los grandes referentes de la selección francesa durante la última década, no forma parte del plantel que busca un nuevo título mundial.

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La ausencia de Griezmann tiene una explicación: el futbolista decidió retirarse de la selección de Francia y Qatar 2022 fue su último Mundial. A pesar de que continúa vigente y hasta la temporada pasada seguía demostrando un gran nivel en el futbol europeo, el atacante tomó la decisión de dar un paso al costado para dejarle lugar a las nuevas generaciones.

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Con la playera de Francia, Griezmann se convirtió en una pieza clave durante muchos años. Fue campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y uno de los líderes futbolísticos del equipo dirigido por Didier Deschamps. Tras la Eurocopa 2024, le puso fin a su carrera en la selección.

Griezmann acompañó a Francia en el partido ante Marruecos

Aunque ya no integra la selección francesa, Antoine Griezmann sigue muy cerca del equipo nacional. El delantero acompañó a Francia en el partido ante Marruecos por el Mundial 2026, demostrando su apoyo a sus excompañeros en esta etapa decisiva del torneo.

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Actualmente, Griezmann se encuentra en Estados Unidos, donde continúa su carrera profesional jugando para Orlando City de la MLS. Desde allí sigue de cerca el camino de Francia en la Copa del Mundo.

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