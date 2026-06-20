¿Por qué no juega Antonio Rüdiger en Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Alemania busca su segundo triunfo en el Mundial 2026 después de golear a Curazao, aunque en este caso se enfrenta con Costa de Marfil.

Alemania juega frente a Costa de Marfil este sábado 20 de junio en su segundo partido del Mundial 2026. Se espera que sea un partido igualado ya que ambos ganaron en su debut. El juego se lleva a cabo en el Estadio Toronto y comienza a las 14:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por Julian Nagelsmann viene de golear por 7-1 a Curazao en el primer partido de la Copa del Mundo. Si bien Alemania se enfrentó con un rival muy débil, el entrenador germano decidió no hacer modificaciones en la alineación, por lo tanto Antonio Rüdiger no es titular ante Costa de Marfil.

Antonio Rüdiger no tiene ninguna lesión sino que, al menos en este inicio del Mundial, el defensa central es suplente para Julian Nagelsmann. El entrenador de Alemania ha elegido a Jonathan Tah (Bayern Múnich) y a Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) como la dupla titular.

De esta manera, el futbolista del Real Madrid no tiene lugar en la alineación inicial de Alemania de momento. Después del triunfo de la Mannschaft frente a Curazao en el debut, el propio Antonio Rüdiger no generó ningún problema al ser consultado por su suplencia.

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La declaración de Antonio Rüdiger

“Este es mi rol y lo acepto y lo respeto. Al final, lo más importante es el equipo“, declaró el defensa de Real Madrid acerca de que no es considerado como un titular fijo por Julian Nagelsmann en Alemania.

En síntesis