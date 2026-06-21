Cuántos lugares subió Cabo Verde en el Ranking FIFA

Cabo Verde es uno de los países que está haciendo historia en el Mundial 2026; arrancó su participación ante España, dejándole un marcador de 0-0, y ahora se enfrentó a Uruguay en el segundo duelo de la fase de grupos y les empató con un 2-2, negándoles la oportunidad de irse al segundo puesto del Grupo H con mayor ventaja y hasta se meten a la clasificación.

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Cuando el conjunto cabo verdiano llegó a la justa mundialista lo hizo en el lugar 67 del Ranking FIFA, por lo que estos dos empates que ha tenido ante dos selecciones que ya han sido campeonas del mundo, los ha hecho subir peldaños en este listado, por lo que el día de hoy ya superan a algunos otros países que están en la competencia.

¿En qué lugar del Ranking FIFA quedó Cabo Verde?

Actualmente se ubican en el sitio 63, por lo que han subido cuatro lugares en el ranking; se encuentran por encima de selecciones que también están participando como lo son Curazao y Haití, posicionadas en los lugares 82 y 87, respectivamente. Incluso también por arriba de otras como Nueva Zelanda, Jordania, Ghana y Bosnia y Herzegovina.

Tienen un total de 1401.77 puntos sumados, la buena noticia es que ha vencido a los dos conjuntos más fuertes de su grupo y ahora van ante Arabia Saudita que empató con Uruguay y fueron goleados por España esta mañana. De esta manera, el conjunto tiene la posibilidad no sólo de seguir escalando en el ranking, sino de clasificar.

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En síntesis