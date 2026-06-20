Quién es Juan Gabriel Benítez, el árbitro de Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026

Juan Gabriel Benítez fue designado para pitar el duelo Alemania vs. Costa de Marfil de este sábado en el Mundial 2026. El cruce, correspondiente a la segunda jornada del Grupo E, enfrenta a los dos equipos que arrancaron ganando y, por lo mismo, pone al juez paraguayo bajo la lupa.

Juan Gabriel Benítez es el árbitro designado para el Alemania vs. Costa de Marfil, partido de la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de un silbante internacional designado para un duelo con impacto directo en la tabla de posiciones.

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Su nombramiento llega en un contexto competitivo claro. Alemania llega como líder del grupo con 3 puntos después de golear 7-1 a Curazao en su debut, mientras que Costa de Marfil también suma 3 unidades tras imponerse por 1-0 a Ecuador. Son los dos ganadores de la primera jornada; los alemanes están arriba por diferencia de goles y los marfileños ocupan el segundo puesto.

El recorrido de Juan Gabriel Benítez en el Mundial 2026 antes de Alemania vs. Costa de Marfil

Benítez ya tuvo actividad en esta Copa del Mundo antes de recibir esta designación. En el partido inaugural entre México y Sudáfrica fungió como cuarto árbitro, en un encuentro que terminó 2-0 a favor del Tri y que lo metió de lleno en la dinámica del torneo desde el silbatazo inicial.

Ese antecedente inmediato le da contexto a su aparición en el Alemania vs. Costa de Marfil. Pasar del juego de apertura a un cruce caliente entre los dos líderes del Grupo E representa un paso trascendental dentro de su recorrido en el Mundial 2026, ahora con una exposición todavía mayor.

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Juan Gabriel Benítez impartirá justicia en Alemania vs. Costa de Marfil.

La presencia paraguaya en el torneo no es un dato menor. Benítez viajó a Estados Unidos junto con Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar para sumarse al cuerpo arbitral de la Copa del Mundo. Antes de hacer las maletas, dejó una frase que retrata bien su mentalidad: la intención era desarrollar el trabajo en óptimas condiciones. Con esa premisa llegó al torneo.

Terna arbitral de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Árbitro central: Juan Gabriel Benítez

Juan Gabriel Benítez Asistentes (terna paraguaya): Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar

Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar Apunte: los tres viajaron juntos a Estados Unidos para integrarse a las labores arbitrales del Mundial 2026.

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Datos del partido Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil Competencia: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: E

E Fecha: sábado 20 de junio de 2026

sábado 20 de junio de 2026 Horario: 14:00 horas (tiempo del Centro de México)

14:00 horas (tiempo del Centro de México) Estadio: Toronto Stadium, Toronto, Ontario

Toronto Stadium, Toronto, Ontario Transmisión en México: ViX

ViX Contexto del grupo: ambos llegan con 3 puntos; Alemania es líder por diferencia de goles y Costa de Marfil marcha en la segunda posición.

ambos llegan con 3 puntos; Alemania es líder por diferencia de goles y Costa de Marfil marcha en la segunda posición. Descanso: los dos equipos llegan tras cinco días completos de descanso desde su debut.

En síntesis