¿Juega Jamal Musiala? Las alineaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Alemania quiere continuar con el mismo paso firme con el que comenzó el Mundial 2026. El equipo teutón goleó 7-1 a Curazao en el debut y ahora va por Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo E, con la misión de obtener una victoria que le asegure la clasificación a los 16avos de final de la competencia.

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En ese sentido, se espera que Julian Nagelsmann mantenga la base del equipo que viene de golear a los centroamericanos. De esa manera, la figura de Jamal Musiala se destaca como una de las principales figuras dentro del esquema alemán que luce calibrado y con pocas o ninguna fisura.

Por el lado de los marfileños, la victoria agónica ante Ecuador por 1-0 en el debut los dejó con un pie en la próxima instancia. Sin embargo, la sorpresa en dicho encuentro fue la ausencia de Amad Diallo, el joven del Manchester United que esta vez sí partirá desde el inicio en el compromiso más complicado de la zona.

El inicio del encuentro está previsto para las 14:00hs del Centro de México. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano. Ambos llegan con tres puntos, por lo que se trata de un cruce de líderes absolutos.

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La alineación de Alemania vs. Costa de Marfil

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Nico Schlotterbeck

Nathaniel Brown

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

Leroy Sané

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Kai Havertz

La alineación de Costa de Marfil vs. Alemania

Yahia Fofana

Odilon Kossounou

Wilfried Singo

Emmanuel Agbadou

Ghislain Konan

Ibrahim Sangaré

Franck Kessié

Christ Inao Oulai

Amad Diallo

Yan Diomande

Ange-Yoan Bonny

En síntesis

La selección de Alemania busca clasificar a dieciseisavos tras golear 7-1 en el debut.

busca clasificar a dieciseisavos tras golear 7-1 en el debut. El futbolista Jamal Musiala destaca en la alineación titular alemana frente a Costa de Marfil.

destaca en la alineación titular alemana frente a Costa de Marfil. El extremo Amad Diallo iniciará como titular en el esquema del conjunto marfileño.