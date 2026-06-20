El partido que se juega en el Estadio Toronto no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo E se lleva a cabo en el Estadio Toronto y el juego comienza a partir de las 14:00hs (CDMX). Se espera que sea un duelo igualado.

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Alemania viene de golear por 7-1 a Curazao en el debut y con un triunfo aseguraría su lugar en los dieciseisavos de final. Por su parte, Costa de Marfil derrotó por 1-0 a Ecuador y un triunfo también le daría el sello en la próxima ronda.

Con respecto al segundo juego de este sábado, el choque entre alemanes y marfileños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Alemania ante Costa de Marfil únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Telefe, TyC Sports, Flow, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

Telefe, TyC Sports, Flow, DSports, Disney+ Premium y Paramount+ Sudamérica : DSports, Disney+ Premium Paramount+.

: DSports, Disney+ Premium Paramount+. Brasil : Globo, Disney+ Premium y CazéTV.

: Globo, Disney+ Premium y CazéTV. España : DAZN, TVE La 1 y Movistar+

: DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis