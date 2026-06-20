Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo E se lleva a cabo en el Estadio Toronto y el juego comienza a partir de las 14:00hs (CDMX). Se espera que sea un duelo igualado.
Alemania viene de golear por 7-1 a Curazao en el debut y con un triunfo aseguraría su lugar en los dieciseisavos de final. Por su parte, Costa de Marfil derrotó por 1-0 a Ecuador y un triunfo también le daría el sello en la próxima ronda.
Con respecto al segundo juego de este sábado, el choque entre alemanes y marfileños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Alemania ante Costa de Marfil únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por país
- México: ViX Premium
- Argentina: Telefe, TyC Sports, Flow, DSports, Disney+ Premium y Paramount+
- Sudamérica: DSports, Disney+ Premium Paramount+.
- Brasil: Globo, Disney+ Premium y CazéTV.
- España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio y dónde ver en México
En síntesis
- El partido entre Alemania y Costa de Marfil no se transmitirá por televisión abierta.
- La transmisión exclusiva de este encuentro en territorio mexicano será a través de la plataforma de streaming ViX Premium con su Pase Mundial.
- Las cadenas Televisa y TV Azteca solo emitirán una selección limitada de partidos del torneo en señal gratuita.