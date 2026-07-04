Aurélien Tchouaméni no forma parte de la alineación titular. El motivo de la ausencia del jugador de Real Madrid.

Francia se enfrenta con Paraguay este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia.

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Francia es el claro favorito a avanzar a los cuartos de final, pero enfrente tendrá un rival sudamericano que buscará complicarle el desarrollo. La noticia negativa en el conjunto galo es la ausencia de última hora de Aurélien Tchouaméni, uno de los centrocampistas titulares.

La ausencia de Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni no juega con Francia ante Paraguay porque sufrió una leve lesión en el entrenamiento de este viernes tras un contacto con un compañero. La molestia no es de gravedad pero el futbolista del Real Madrid no puede estar en el partido por esto.

Según lo informado por RMC Sport, el tiempo de baja estimado es de 4 días por lo que Aurélien Tchouaméni podría regresar para los cuartos de final siempre y cuando Francia elimine este sábado a Paraguay.

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El reemplazante del jugador del Real Madrid en la alineación francesa es Manu Koné, el futbolista de la Roma. Aurélien Tchouaméni fue titular ante Senegal, Noruega y Suecia mientras que con Irak fue suplente y no ingresó; en dicho partido fue sustituido por Manu Koné como hoy.

En síntesis