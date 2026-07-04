Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio en el segundo partido del día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia. Los galos son favoritos, pero deberán demostrarlo.
En el caso de la Albirroja, Paraguay viene de dar una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penales por los dieciseisavos de final. El equipo de Gustavo Alfaro ahora intentará complicarle las cosas a una nueva potencia europea.
Con respecto al conjunto dirigido por Didier Deschamps, Francia le ganó por 3-0 a Suecia de manera cómoda y el equipo galo se posiciona como el gran favorito a coronarse en la Copa del Mundo. Pero cada partido es único y hoy a priori será más exigido.
La probable alineación de Paraguay
- Orlando Gill
- Juan José Cáceres
- Gustavo Gómez
- José Canale
- Junior Alonso
- Alexandro Maidana
- Miguel Almirón
- Andrés Cubas
- Matías Galarza
- Gabriel Ávalos
- Julio Enciso
La probable alineación de Francia
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé