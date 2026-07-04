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Mundial 2026

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay y Francia se enfrentan en el Estadio Filadelfia por un lugar en los cuartos de final. Los titulares de ambos equipos.

Paraguay y Francia se enfrentan por el Mundial 2026
© Getty ImagesParaguay y Francia se enfrentan por el Mundial 2026

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio en el segundo partido del día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia. Los galos son favoritos, pero deberán demostrarlo.

En el caso de la Albirroja, Paraguay viene de dar una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penales por los dieciseisavos de final. El equipo de Gustavo Alfaro ahora intentará complicarle las cosas a una nueva potencia europea.

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Con respecto al conjunto dirigido por Didier Deschamps, Francia le ganó por 3-0 a Suecia de manera cómoda y el equipo galo se posiciona como el gran favorito a coronarse en la Copa del Mundo. Pero cada partido es único y hoy a priori será más exigido.

La probable alineación de Paraguay

  • Orlando Gill
  • Juan José Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • José Canale
  • Junior Alonso
  • Alexandro Maidana
  • Miguel Almirón
  • Andrés Cubas
  • Matías Galarza
  • Gabriel Ávalos
  • Julio Enciso

La probable alineación de Francia

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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