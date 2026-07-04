Paraguay y Francia se enfrentan en el Estadio Filadelfia por un lugar en los cuartos de final. Los titulares de ambos equipos.

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio en el segundo partido del día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Filadelfia. Los galos son favoritos, pero deberán demostrarlo.

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En el caso de la Albirroja, Paraguay viene de dar una de las sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penales por los dieciseisavos de final. El equipo de Gustavo Alfaro ahora intentará complicarle las cosas a una nueva potencia europea.

Con respecto al conjunto dirigido por Didier Deschamps, Francia le ganó por 3-0 a Suecia de manera cómoda y el equipo galo se posiciona como el gran favorito a coronarse en la Copa del Mundo. Pero cada partido es único y hoy a priori será más exigido.

La probable alineación de Paraguay

Orlando Gill

Juan José Cáceres

Gustavo Gómez

José Canale

Junior Alonso

Alexandro Maidana

Miguel Almirón

Andrés Cubas

Matías Galarza

Gabriel Ávalos

Julio Enciso

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La probable alineación de Francia