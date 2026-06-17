¿Dónde y en qué estadio juegan Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026?

Los Tres Leones y Los Ardientes se ven las caras en uno de los recintos que más encuentros albergará en esta Copa del Mundo.

Inglaterra y Croacia se estrenan en la Copa del Mundo 2026 en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la primera fase. Ambos seleccionados se enfrentaron en las semifinales de Rusia 2018, pero ahora quedaron emparejados en el Grupo L y debutan cara a cara.

Publicidad

El encuentro comenzará a las 14:00 hs (CDMX) y se jugará en el AT&T Stadium, oficialmente Estadio Dallas durante la Copa del Mundo debido a regulaciones comerciales de la FIFA. Este recinto es nada más y nada menos que la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Vista aérea del Estadio Dallas de Texas (Getty Images)

Características del estadio Dallas

Capacidad : 70.649 espectadores.

: 70.649 espectadores. Ubicación : 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.

: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos. Tipo de césped : natural para la Copa del Mundo.

: natural para la Copa del Mundo. Equipos que juegan de local aquí : Dallas Cowboys (NFL).

: Dallas Cowboys (NFL). Año de inauguración: 2009.

Publicidad

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Dallas

Países Bajos 2-2 Japón | Fase de grupos | 14 de junio

| Fase de grupos | 14 de junio Inglaterra vs. Croacia | Fase de grupos | 17 de junio

| Fase de grupos | 17 de junio Argentina vs. Austria | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Japón vs. Suecia | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Jordania vs. Argentina | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Partido de Dieciseisavos de final | 30 de junio

| 30 de junio Partido de Dieciseisavos de final | 3 de julio

| 3 de julio Partido de octavos de final | 6 de julio

| 6 de julio Partido de Semifinales | 14 de julio

En síntesis