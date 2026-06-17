¿Dónde y en qué estadio juegan Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026?

Inglaterra y Croacia se estrenan en la Copa del Mundo 2026 en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la primera fase. Ambos seleccionados se enfrentaron en las semifinales de Rusia 2018, pero ahora quedaron emparejados en el Grupo L y debutan cara a cara.
El encuentro comenzará a las 14:00 hs (CDMX) y se jugará en el AT&T Stadium, oficialmente Estadio Dallas durante la Copa del Mundo debido a regulaciones comerciales de la FIFA. Este recinto es nada más y nada menos que la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.
Vista aérea del Estadio Dallas de Texas (Getty Images)
Características del estadio Dallas
- Capacidad: 70.649 espectadores.
- Ubicación: 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, Estados Unidos.
- Tipo de césped: natural para la Copa del Mundo.
- Equipos que juegan de local aquí: Dallas Cowboys (NFL).
- Año de inauguración: 2009.
Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Dallas
- Países Bajos 2-2 Japón | Fase de grupos | 14 de junio
- Inglaterra vs. Croacia | Fase de grupos | 17 de junio
- Argentina vs. Austria | Fase de grupos | 22 de junio
- Japón vs. Suecia | Fase de grupos | 25 de junio
- Jordania vs. Argentina | Fase de grupos | 27 de junio
- Partido de Dieciseisavos de final | 30 de junio
- Partido de Dieciseisavos de final | 3 de julio
- Partido de octavos de final | 6 de julio
- Partido de Semifinales | 14 de julio
En síntesis
- Inglaterra y Croacia debutan el 17 de junio a las 14:00 hs (CDMX).
- Estadio Dallas será la sede del partido con capacidad para 70.649 espectadores.
- Césped natural se utilizará en esta sede oficial de los Dallas Cowboys (NFL).