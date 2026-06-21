¿Por qué no juega Darwin Núñez en Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El delantero uruguayo de Al-Hilal había sido titular ante Arabia Saudita en el estreno de la Celeste. Conoce por qué no juega este partido.

Uruguay y Cabo Verde se ven las caras desde las 16:00 hs (CDMX) en un partido clave del Grupo H del Mundial 2026. Ambos empataron en el debut, pero ahora tienen la posibildad de igualar a España, que goleó por 4-0 a Arabia Saudita, en lo más alto de la tabla.

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La Celeste no dejó una buena imagen en su primer partido de la Copa del Mundo, tanto así que apenas pudo rescatar un empate ante Arabia gracias a un tanto de Maxi Araújo a los 80 minutos. Por eso, Marcelo Bielsa hizo algunos cambios en el once y Darwin Núñez fue uno de los sacrificados.

¿Por qué no juega Darwin Núñez?

Darwin Núñez no juega en Uruguay vs. Cabo Verde debido a que Marcelo Bielsa -entrenador de la Celeste- se decantó por otra opción para el ataque. El delantero de Al-Hilal había sido reemplazado ante Arabia Saudita en el entretiempo y ahora quedó en claro que no es el primero en la consideración del Loco a la hora de armar el once titular.

Por el contrario, el ‘9’ de Uruguay ante Cabo Verde será Federico Viñas, jugador del Real Oviedo de España. Darwin Núñez, por su parte, aparece entre las alternativas en el banco de suplentes.