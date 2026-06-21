El defensa de América disputa su segundo partido en esta Copa del Mundo y vuelve a aparecer con un accesorio en el rostro.

Sebastián Cáceres es uno de los jugadores del Club América que está disputando la Copa del Mundo 2026. No obstante, a diferencia del resto, el defensa central de Uruguay juega con una máscara protectora en su rostro.

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Para entender por qué Cáceres utiliza este accesorio hay que remontarnos al partido de ida entre América y Pumas por la Liguilla de la Liga MX. En aquel encuentro, el defensa uruguayo sufrió un duro golpe en el rostro que le provocó una grave lesión.

Los estudios arrojaron como resultado conmoción, una fractura del arco cigomático y un trauma ocular tras el impacto; un parte médico que encendió las alarmas en América y en Uruguay. Finalmente, Cáceres logró recuperarse a tiempo para el Mundial, pero debe jugar con una máscara especial para proteger la zona.

Sebastian Caceres, con la máscara en la mano (Getty Images)

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Un partido clave para Uruguay

La Celeste dejó pasar una chance importante ante Arabia Saudita en la primera jornada y ahora buscará conseguir tres puntos contra Cabo Verde para igualar a España en lo más alto con cuatro unidades. De lo contrario, deberá enfrentar a La Roja en la última fecha condicionado.

En síntesis